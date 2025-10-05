Tras estrepitosa caída en su imagen, Espert bajó su candidatura a diputado

José Luis Espert anunció a través de sus redes sociales que declinaba su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza tras conocerse sus vínculos con Fred Machado, investigado por lavado de dinero y narcotráfico en la justicia de Estados Unidos.

Horas antes de la decisión de Espert, se conoció un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba, realizado entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre sobre una muestra de 1.900 personas mayores de 16 años en todo el país, con un margen de error de +/-2,25% y un nivel de confianza del 95%.

En este contexto, el estudio expone una caída abrupta en la credibilidad del candidato libertario y una evaluación social cada vez más negativa de su figura. Según los resultados, el 71,4% de los consultados tiene una imagen negativa de Espert, mientras que sólo el 26,4% mantiene una opinión positiva. Apenas el 1,6% manifestó no tener una postura formada y un 0,6% dijo no conocerlo, lo que demuestra la alta notoriedad pública del economista en medio del escándalo.

“No podés combatir el narcotráfico con un candidato financiado por un tipo sospechado de narco”

El sondeo también abordó la percepción de culpabilidad: el 63,7% de los encuestados considera que Espert es culpable de las acusaciones que enfrenta, mientras que el 21,6% cree que no lo es y el 14,7% optó por no responder. Estos números se dan en paralelo a la revelación de que el diputado admitió haber recibido una transferencia de 200 mil dólares, proveniente de Machado, aunque negó cualquier irregularidad.

La encuesta también muestra que el caso impacta directamente en la imagen del Gobierno de Javier Milei. El 76,3% de los argentinos consultados sostiene que el episodio afecta negativamente al oficialismo, mientras que apenas un 14% cree que tiene un efecto neutro o positivo sobre la gestión presidencial.

Credibilidad: menos diez

En el capítulo sobre credibilidad, los resultados no son más alentadores. El 68,6% de los encuestados afirmó que Espert “no es creíble”, frente a un 27,9% que todavía le atribuye esa cualidad. El 3,6% prefirió no contestar. La pérdida de confianza se refleja también en las redes sociales, donde el tema generó un volumen récord de menciones negativas hacia el diputado y hacia la marca de La Libertad Avanza.

Maqueda sobre el caso Espert: impacto en campaña, daño electoral y posible efecto dominó

Finalmente, el estudio indagó sobre el futuro político del economista. A la pregunta de si debería continuar en carrera o renunciar a su candidatura, el 62,9% respondió que Espert debería bajarse, mientras que el 30,4% opinó que debería mantener su postulación pese al escándalo. Un 6,7% no se inclinó por ninguna de las opciones. A media tarde del domingo se conoció que Espert bajó su candidatura.

El caso Espert se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para el oficialismo libertario en el tramo final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que se renovarán diputados nacionales y se pondrá a prueba la gestión de Milei a menos de un año de haber asumido la presidencia.