Estallaron las redes sociales con los memes por la renuncia de Espert a su candidatura como diputado nacional

El economista José Luis Espert confirmó este domingo por la noche su renuncia a la candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por medio de un mensaje en su cuenta privada de X. Las repercusiones no se hicieron esperar y los usuarios estallaron las redes sociales con la divulgación de memes.

En su posteo, el diputado libertario no solo oficializó su salida, sino que denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas". Mientras aparecían repercusiones en todo el arco político, y a la espera de definiciones sobre cómo queda la boleta de LLA, las redes sociales estallaron con memes y reacciones de todo tipo.

Los memes por la renuncia de Espert

