Peter Lamelas aseguró que firmas norteamericanas y de Occidente evalúan un desembolso histórico en el país

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, afirmó que las principales compañías norteamericanas y del mundo occidental se encuentran “al borde” de concretar inversiones de capital “sin precedentes” en el país.

La declaración, publicada en su cuenta de la red social X, fue interpretada como una nueva señal de apoyo en medio de las negociaciones que mantiene el equipo económico para obtener respaldo financiero internacional y a pocos días de la reunión entre el presidente Javier Milei y Donald Trump.

"Las empresas estadounidenses y el mundo occidental están a punto de invertir una cantidad de capital sin precedentes en la República Argentina, lo que hará que Argentina vuelva a ser grande. Trabajaré día y noche para que esto sea una realidad en beneficio tanto de Argentina como de Estados Unidos y de todo nuestro pueblo. ¡Dios bendiga a Argentina y Dios bendiga a América!", expresó el funcionario.

El posteo de Lamelas hizo referencia, además, a su encuentro con el Consejo Empresarial Estados Unidos–Argentina (USABC, por sus siglas en inglés), donde se analizó la coyuntura política y económica y las oportunidades de inversión en sectores estratégicos.

