El presidente Javier Milei será recibido oficialmente por Donald Trump en la Casa Blanca, tras meses de negociaciones reservadas y con el aval implícito de una relación cada vez más fluida con el gobierno republicano. Así lo confirmó este lunes la Cancillería, que calificó el encuentro como una muestra de la "excelente relación bilateral" entre Argentina y Estados Unidos, y subrayó que la visita representa una oportunidad para "fortalecer la asociación estratégica" entre ambos países.

El anuncio del encuentro de alto nivel, pautado para el próximo 14 de octubre llega luego de la visita de Milei a Nueva York, donde mantuvo reuniones con figuras clave del mundo financiero en el marco de la Asamblea General de la ONU. Además, ocurre un contexto de especulaciones sobre un posible acuerdo comercial y en la recta final hacia las elecciones del 26 octubre, un asunto de interés según demostraron los máximos referentes del gobierno trumpista.

Con este viaje, Milei también busca dejar atrás el fallido encuentro de abril en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, que generó incomodidad en el gobierno libertario luego de que la comitiva argentina abandonara el lugar justo antes de la llegada del magnate. Desde entonces, el canciller Gerardo Werthein se puso al hombro el cometido de lograr que el presidente estadounidense reciba al libertario, lo que constituye un gesto importante en política internacional. Esta vez, la cita será oficial, con todos los honores: Milei y su comitiva serán alojados en Blair House, la residencia destinada a jefes de Estado que visitan Washington.

A diferencia de sus encuentros previos en eventos internacionales como el cónclave conservador en torno a la CPAC o la Asamblea General de las Naciones Unidas, este es el encuentro que Milei había estado esperando para consolidar su alineamiento ideológico con Washington. Y, de paso, enviarle un guiño a los mercados después de semanas de volatilidad en línea con un contexto electoral de alta tensión.

Con las elecciones legislativas del 26 de octubre a la vuelta de la esquina, la reunión también será vista como un respaldo político a su gobierno en medio de los escándalos de corrupción que salpicaron a la gestión libertaria: desde los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, a la vinculación de José Luis Espert con un narcotraficante buscado por Estados Unidos.

Noticia en desarrollo...