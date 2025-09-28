El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este domingo importantes avances en las negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto en Gaza, en medio de la ofensiva terrestre israelí. Apenas horas antes de su reunión con el primer ministro Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, publicó en su plataforma Truth Social: “Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande. Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”, anticipó.

Semanas atrás, en un intercambio con periodistas, había señalado que tiene al alcance de la mano un “acuerdo” para poner fin a la guerra, luego de que su Gobierno presentara un nuevo plan de paz a Israel y a varios países árabes. Afirmó: “Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra”, sostuvo el estadounidense.

A partir de una fuente diplomática, el plan estadounidense de 21 puntos contempla un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes, la retirada israelí y la formación de un futuro Gobierno en Gaza sin Hamas, tras el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la última guerra. “Espero que podamos lograrlo porque queremos liberar a nuestros rehenes”, agregó Netanyahu hoy en Fox News.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estados Unidos revoca la visa a Petro por apoyar una protesta en favor de Palestina

Trump dijo que existe “una oportunidad real de lograr algo grande”, anticipando avances en las negociaciones sobre Gaza

El encuentro se da en un momento de particular tensión regional. A través de su reciente discurso ante las Naciones Unidas, Netanyahu se comprometió a bloquear la creación de un Estado palestino y a “terminar el trabajo” contra Hamas, días después de que Gran Bretaña, Francia y otras potencias occidentales lo reconocieran oficialmente.

Simultáneamente, el enviado estadounidense en Israel, Mike Huckabee, viajará a Egipto para mantener conversaciones diplomáticas con funcionarios locales, según confirmó un portavoz de la embajada estadounidense. Esta será la primera vez en décadas que un diplomático en funciones en Israel realice esta visita histórica.

Aún se espera que las conversaciones de Huckabee se centren en la guerra de Gaza, que tensó las relaciones entre Israel y El Cairo. Egipto, junto con Estados Unidos y Qatar, estuvo mediando entre Israel y Hamas en los esfuerzos por poner fin al conflicto.

Qué revelan los números sobre Gaza y el impacto del conflicto

El Ministerio de Salud de Gaza reportó que más de 66.000 palestinos perdieron la vida desde el inicio del conflicto con Israel, el 7 de octubre de 2023, y más de 168.000 resultaron heridos. A su vez, entre las víctimas se encuentran mujeres, niños y hombres, y la situación provocó que casi el 90% de la población se vea desplazada, evidenciando la gravedad.

Mientras, siguen los ataques del Ejército israelí, que destruyen barrios y provocan lo que expertos describen como una emergencia humanitaria sin precedentes. Asímismo, según el Ministerio, la ciudad de Gaza enfrenta escasez de alimentos y hambruna, mientras los hospitales reciben diariamente decenas de pacientes y entre los fallecidos en las últimas 24 horas se encontraban 79 personas trasladadas, precisó el organismo.

Aquel recuento, dirigido por Hamás, no distingue entre civiles y combatientes y precisa que aproximadamente la mitad de las víctimas son mujeres y niños, lo que evidencia el impacto directo sobre la población más vulnerable. Estos organismos internacionales y expertos independientes consideran estas cifras y un reflejo del sufrimiento de la población civil en Gaza.

Las fuerzas de Hamas aseguraron haber perdido contacto con dos rehenes en Gaza

Estos informes de diversas agencias humanitarias señalaron la combinación de desplazamiento masivo, destrucción de infraestructura y falta de recursos básicos convierte la situación en una de las peores crisis humanitarias de la región en décadas. Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene atención permanente sobre los ataques y continúa impulsando esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto y aliviar la emergencia humanitaria.

mv/ML