Las Brigadas Izzadin al-Qassam de Hamas, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica, informaron este domingo que perdieron comunicación con el grupo que tiene a dos ciudadanos israelíes bajo su custodia, como consecuencia de las "brutales operaciones militares" y los "violentos ataques" en los barrios de Sabra y Tal al Hawa en las últimas 48 horas en la Franja de Gaza. A partir de un nuevo comunicado, pidieron que Israel se retire inmediatamente y detenga los vuelos aéreos hasta que se rescaten a las personas retenidas, quienes están en "peligro real".

Apenas hace una semana, el brazo militar del grupo había declarado que no se preocuparían por la vida de las personas retenidas mientras continuara la campaña israelí contra Hamas. "Vuestros prisioneros están distribuidos en los barrios de Gaza, y no nos preocuparemos por sus vidas siempre y cuando Netanyahu haya decidido matarlos", afirmaron.

De forma paralela, Hamás publicó un mapa de los barrios de Sabra, Zeitún y Tal al Hawa y solicitó el cese de la ofensiva militar israelí en esas zonas.

“Darle a los palestinos un Estado a un kilómetro y medio de Jerusalén después del 7 de octubre es como darle a Al Qaeda un Estado a un kilómetro y medio de Nueva York después del 11 de septiembre”, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu este martes durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.

La ofensiva israelí en la Franja comenzó después del ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos en Israel, en su mayoría civiles. A partir de ese entonces, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, más de 66.000 palestinos murieron en medio de intensos combates y críticas internacionales por las acciones del Ejército de Israel, especialmente en relación con el bloqueo a la ayuda humanitaria.

Al informar este domingo, la Defensa Civil de Gaza, organización bajo la autoridad de Hamas, indicó que 32 personas murieron en la región, incluidas 12 en la ciudad principal. De las 251 personas secuestradas durante el ataque de octubre de 2023, 47 permanecen bajo custodia en el territorio, y el ejército israelí considera que 25 de ellas fallecieron.

“Reconocer a Palestina es enviar un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”, afirmó Benjamín Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue abucheado durante su intervención en la 80ª Asamblea General de la ONU y pronunció un duro discurso contra la población de la Franja palestina, además de criticar a los países que reconocieron a Palestina como Estado: “Envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”, declaró. Allí, en su exposición, rechazó la solución de dos Estados y sostuvo que “los palestinos nunca han creído en esa opción”.

Se produjo la salida de cientos de delegados de distintos países, en señal de protesta por la ofensiva israelí en Gaza. Asimismo, el representante palestino, Mahmoud Abbas, no pudo intervenir debido al veto de Estados Unidos a su viaje.

Al mismo tiempo, Netanyahu reforzó la postura militar de su Gobierno y atacó no solo a Hamás y a la dirigencia palestina, sino también a los países críticos con Israel y partidarios de la solución de dos Estados. Afirmó que “cerca del 90% de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre. También celebraron el 11 de septiembre. El mensaje es claro”.

El mandatario acusó además a las autoridades palestinas de financiar a grupos que atacan a civiles: “Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos. Dar territorio a los palestinos cerca de Israel es como darle un Estado a Al Qaeda en EE. UU. después del 11‑S. No lo vamos a hacer”, dijo.

Se refirió a las operaciones recientes del ejército israelí, celebrando sus resultados: “Gracias a la determinación de nuestro pueblo y la valentía de nuestros soldados, Israel consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Pero no hemos terminado. Los restos de Hamás están en la Franja. Israel tiene que terminar la tarea”, concluyó.

Trump: “No permitiré la anexión de Cisjordania”

Además, tomó la polémica decisión de que su discurso se transmitiera por altavoces hacia la población de la Franja palestina. Para cerrar, dejó un mensaje dirigido a las personas que aún están en manos de Hamás tras el ataque del 7 de octubre de 2023: “Héroes, les habla el primer ministro desde las Naciones Unidas. El pueblo de Israel está con ustedes. No vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa”.

MV / EM