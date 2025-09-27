Más de 50 muertos por ataques israelíes en la Franja de Gaza

Al menos 51 personas murieron en los ataques del ejército israelí contra la Franja de Gaza llevados a cabo el sábado, según informó la agencia palestina de noticias Wafa. Más de la mitad de ellos (27) fallecieron en la capital, Ciudad de Gaza, en el norte, en el marco de la ofensiva israelí que forzó el desplazamiento de millones de residentes.

En paralelo, continúa la presión internacional contra el gobierno de Netanyahu a dos semanas del informe de la ONU que denunció un genocidio en el enclave palestino.

Cese al fuego. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza las negociaciones para acordar un alto al fuego en Gaza en conjunto con Emiratos Árabes Unidos e Israel. “Creo que tenemos un acuerdo”, dijo a la prensa desde la Casa Blanca. El mandatario describió como “intensas” las conversaciones que mantuvo con los países de Medio Oriente en Nueva York, a través del enviado especial Steve Witkoff. La hoja de ruta propuesta por Washington consta de 21 puntos para establecer un Gobierno de transición.

Mientras los líderes del mundo se presentaron en la Asamblea General de la ONU, el ministerio de Salud de Gaza informó que la cifra de muertos superó los 65.900 desde el 7 de octubre de 2023. En un comunicado, la cartera controlada por Hamas indicó que durante las últimas 24 horas se han confirmado 77 fallecidos (incluidos tres cuerpos recuperados con anterioridad) y 256 heridos.

La cifra incluye a 17 personas fueron atacadas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria. Este tipo de incidentes recibieron una amplia condena internacional. En tanto, los fallecidos se suman a los 2.560 palestinos que han muerto y 18.703 han resultado heridos en este tipo de incidentes.

Por otra parte, ha reseñado que 13.060 palestinos han muerto y 55.742 han resultado heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamas y relanzó su ofensiva contra el enclave palestino. Además, ha apuntado que “aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas”.