Hamas publicó un video de un rehén israelí de 24 años: "Nuestro destino es ineludible"

Este lunes, el grupo terrorista Hamas compartió un video del rehén israelí Alon Ohel en el que asegura que su muerte es "ineludible". El joven de 24 años que se ve en las imágenes lleva casi dos años de cautiverio, tras el ataque ocurrido el 7 de octubre de 202.

"Sabemos que nuestro destino es ineludible y que estos son nuestros últimos días", expresó el joven en un video de casi dos minutos de duración en el que llama a sus compatriotas a continuar manifestándose por un alto el fuego en el marco del conflicto en Medio Oriente.

El video, probablemente guionado, fue difundido por Telegram, sin especificar la fecha de grabación. Al igual que en otros videos anteriores que Hamas difundió de rehenes israelíes, se lo ve pidiendo que cese el fuego y manifestando que las protestas y acuerdos de liberación le "dan esperanza".

"Pido al Gobierno de Estados Unidos que deje de apoyar las decisiones del loco (Benjamin) Netanyahu en su guerra contra el pueblo de Israel", amplía el joven y agrega: "Mi mensaje a Steve Witkoff (enviado estadounidense en Oriente Medio): Te lo ruego, te lo ruego, por favor, no dejes que Netanyahu nos mate. No lo ayudes".

Recientemente, Israel inició su operación terrestre e intensificó los ataques en Gaza. En consecuencia, el grupo terrorista compartió una imagen con los rostros de 46 de los 48 rehenes que aún quedan en el territorio, excluyendo a dos tailandeses, e indicando que se trataba de una "imagen de despedida" luego del inicio de la operación israelí.

Tras varios días de combates, el Ejército israelí intensificó la ofensiva y confirmó la entrada de tanques en Ciudad de Gaza

Fuentes de inteligencia israelí estiman que aún continúan vivos 20 de los 48 rehenes. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino este sábado desde la Casa Blanca y señaló que "probablemente" haya entre 32 y 38 muertos.

En paralelo, en Israel ya se cumple una semana desde que las familias de los rehenes israelíes se encuentran acampando frente a la casa de Benjamín Netanyahu en un reclamo por la ofensiva terrestre iniciada por el Ejército israelí, considerando que así se ponen en riesgo aún más la vida de los cautivos en el territorio.

AS.