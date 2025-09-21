Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina y piden "solución entre Estados" a la guerra

Anticipando la tónica que signará la inminente Asamblea General de las Naciones Unidas, el Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron en forma casi simultánea este domingo que reconocen formalmente a Palestina como país independiente, abonando con esa decisión el impulso a la "teoría de los dos Estados" como posible vía de solución para la Guerra en Medio Oriente. Israel, se sabe, se opone de manera tajante a detener sus operaciones de guerra hasta "no exterminar a Hamás", pero el movimiento de presión internacional ante las devastadoras imágenes que llegan de la violencia y la hambruna en Gaza adquieren un perfil cada vez mayor y ya ciudadanos judíos están enfrentando problemas en muchas partes del mundo, incluso en competencias deportivas.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se encargó de anunciar este domingo que su país ya admite como Estado a Palestina, en un movida de alcances diplomáticos que representan no solo un cambio histórico en décadas en la política política exterior británica, sino que además responden a los reclamos que hacía desde hace mucho tiempo la cada vez mayor población musulmana que vive en Inglaterra.

Keir Starmer, premier inglés.

"Hoy, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina para revivir la esperanza de paz entre palestinos e israelíes, y nos parace que debe buscarse una solución de dos Estados", enfatizó Starmer en un mensaje en la red social X.

El anuncio canadiense

Casi al mismo tiempo en que se conocía la postura del Reino Unido, desde Canadá el primer ministro, Mark Carney, hizo una afirmación similar, destacando con esa cuestión una mayor presión para Israel en la en momentos en que aumenta la presión de países occidentales sobre Israel para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

"Canadá reconoce al Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel", destacó Carney en un comunicado que también compartió en redes sociales.

Australia, por el mismo camino

Finalmente, poco después de Canadá y el Reino Unido, desde Australia fue el premier Anthony Albanese en que sumó su país al reconocimiento "independiente y soberano del Estado de Palestina". Queda ver la respuesta de Netanyahu, que se descuenta de férreo rechazo, aunque la reciente votación en Naciones Unidas dejó solo a 5 países del lado de Israel, entre los que estaban Estados Unidos y la Argentina, pero defender esa posición en ámbitos de discusión internacional le será al gobierno israelí cada vez más complejo.

Incluso este sábado miles de personas marccharon en Tel Aviv reclamando a Netanyahu que acepte negociar con Hamás para ver si todavía puede lograrse que los 48 rehenes judías que permanecen en manos de la organización terrorista puedan ser liberados.

AFP/HB