Israel informó este viernes la recuperación de los cuerpos de dos rehenes que habían sido secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y trasladados a la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas. El operativo fue llevado adelante por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de inteligencia interno Shin Bet, que confirmaron la identificación de una de las víctimas.

Uno de los cadáveres corresponde a Ilan Weiss, de 56 años, integrante del equipo de respuesta a emergencias del kibutz Be’eri, quien murió durante la defensa de la comunidad atacada por los milicianos. Su cuerpo había sido llevado a Gaza tras el ataque y, según las autoridades israelíes, fue recuperado en una operación conjunta.

El otro cuerpo todavía no fue identificado y fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir para avanzar con las pericias. El hallazgo se da en el marco de una campaña israelí que busca recuperar a los secuestrados, tanto con vida como fallecidos, desde hace más de diez meses.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la noticia y transmitió sus condolencias a las familias. “La campaña para devolver a los secuestrados continúa. No descansaremos ni guardaremos silencio hasta que devolvamos a casa a todos los secuestrados, los vivos y los muertos”, aseguró en un comunicado.

Según datos oficiales, todavía 48 rehenes permanecen en la Franja de Gaza de los 251 capturados en los ataques de octubre. Las estimaciones de los servicios de seguridad indican que al menos 20 de ellos aún estarían con vida.

Quién era Ilan Weiss

En la cuenta oficial de Israel, describieron a Weiss como “un esposo, padre y amigo devoto”, además de “un miembro comprometido de su comunidad y parte del equipo de respuesta a emergencias del Kibbutz Be'eri”. El 7 de octubre, cuando Hamas irrumpió en la comunidad, fue asesinado mientras intentaba defender a sus vecinos del ataque.

Ilan Weiss tenía 56 años cuando fue asesinado.

Ese mismo día, su esposa Shiri y su hija Noga fueron secuestradas y trasladadas al enclave palestino, donde permanecieron cautivas hasta noviembre de 2023. Recuperaron la libertad en el marco de un acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas, que incluyó la liberación de decenas de rehenes a cambio de una tregua temporal y la salida de prisioneros palestinos.

La última vez que Israel había logrado recuperar restos de rehenes fue el 21 de junio pasado, cuando se hallaron los cuerpos de tres israelíes también asesinados el 7 de octubre: Jonathan Samrano, el sargento Shai Levinson y Ofra Kedar, de 80 años, todos ellos del kibutz Be’eri.

Israel declara a Gaza como “zona de combate”

En paralelo al anuncio sobre los rehenes, el Ejército israelí confirmó que la Ciudad de Gaza, la mayor urbe de la Franja de Gaza, fue declarada “zona de combate peligrosa”, lo que implica el fin de la “pausa táctica local” que se mantenía desde julio para permitir el ingreso de ayuda humanitaria.

“A partir de hoy (viernes), a las 10:00, la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de Ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa”, indicó un comunicado militar.

La tregua parcial había sido establecida para facilitar el paso de convoyes de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias hacia el sur del enclave. Sin embargo, Israel considera que Hamas sigue utilizando esos corredores para reagruparse y preparar nuevos ataques, por lo que decidió suspender las interrupciones diarias de fuego.

El portavoz militar Avichay Adraee confirmó que ya comenzaron “las operaciones preliminares” en los accesos a la ciudad y advirtió en una publicación de X: “No dudaremos hasta que recuperemos a todos los soldados secuestrados y Hamas sea desmantelado militar y gubernamentalmente”.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamas pero cuyas cifras son avaladas por Naciones Unidas, más de 62.900 personas murieron en la Franja desde el inicio de la guerra, en su mayoría civiles. En este sentido, organizaciones internacionales alertaron que la suspensión de la pausa humanitaria complicará el ingreso de alimentos, agua y medicamentos en un contexto de hambruna creciente.

El Ejército israelí, por su parte, asegura que continuará “apoyando los esfuerzos humanitarios al margen de las maniobras y operaciones militares contra las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza”.

