Valerie Zink renunció a Reuters y lo acusó de “blanquear crímenes de guerra” en Gaza

La reconocida fotoperiodista canadiense Valerie Zink puso fin a su vínculo con Reuters y destruyó su credencial de prensa tras ocho años de colaboración. En una carta pública, acusó a la agencia de noticias de “justificar y permitir el asesinato sistemático de 245 periodistas en Gaza” y afirmó que continuar su relación con la compañía es “imposible en conciencia”.

“En este punto se ha vuelto imposible para mí mantener una relación con Reuters, dado su papel en justificar y habilitar el asesinato sistemático de 245 periodistas en Gaza. Les debo a mis colegas en Palestina al menos esto, y mucho más”, escribió Zink.

Carta pública de Valerie Zink a Reuters.

Las acusaciones contra Reuters

Zink sostuvo que Reuters no solo falló en proteger a sus propios reporteros, sino que además legitimó propaganda israelí. Señaló como ejemplo la cobertura del asesinato de Anas Al-Sharif, periodista de Al Jazeera, ocurrido el 10 de agosto en Gaza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según la fotoperiodista, Reuters eligió difundir la afirmación -sin pruebas- de que Al-Sharif era un operativo de Hamas, algo que consideró una traición al oficio y un blanqueo de crímenes de guerra.

La ONU declaró oficialmente la hambruna en Gaza, pese a la negativa de Israel

“Los periodistas en Gaza – los más valientes y los mejores que jamás hayan existido – merecen que al menos denunciemos a quienes permiten su exterminio”, aseguró.

En otra parte de su comunicado, Zink denunció que los medios occidentales han contribuido a crear las condiciones para que, en apenas dos años, fueran asesinados más periodistas en una franja diminuta de tierra que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y en los conflictos de Corea, Vietnam, Afganistán, Yugoslavia y Ucrania juntos. A eso sumó -dijo- el hambre forzada de toda una población, la destrucción de la infancia y el hecho de “quemar a la gente viva”.

La fotoperiodista Valerie Zink trabajó 8 años en Reuters.

Un nuevo ataque a periodistas en Gaza

La renuncia de Zink se conoció poco después de un nuevo ataque israelí que conmocionó al mundo. Este lunes, un bombardeo doble contra el Hospital Nasser, en Khan Younis, mató a al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas y cuatro trabajadores de la salud.

Entre los reporteros asesinados estaban Hossam al-Masri, colaborador de Reuters, y Mohammad Salama, camarógrafo de Al Jazeera. También perdieron la vida Mariam Abu Dagga, vinculada a Associated Press, y el periodista independiente Moath Abu Taha.

El ataque, calificado como un “doble toque” -una táctica en la que Israel bombardea un objetivo civil como una escuela u hospital, espera a que lleguen médicos, rescatistas y periodistas, y luego ataca de nuevo- tuvo como blanco un sector del Hospital Nasser. Minutos más tarde, cuando los equipos de emergencia asistían a los heridos, el lugar fue golpeado por un segundo bombardeo que dejó al menos 20 muertos y decenas de heridos.

Organismos de prensa, gobiernos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron el ataque. La Asociación de Prensa Extranjera lo describió como “uno de los más letales contra periodistas desde que comenzó la guerra en Gaza” y lo definió como un “momento decisivo”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió una investigación imparcial y recordó que los periodistas y trabajadores de la salud deben estar “protegidos en todo momento”.

Mientras tanto, Zink insistió en que los medios occidentales son “cómplices” de estas muertes al actuar como “cinta transportadora de propaganda israelí” y abandonar el compromiso con la verdad.

GD