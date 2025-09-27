Netanyahu rechaza la creación del Estado palestino: “No nos suicidaremos”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo ayer en un discurso ante la ONU que Israel “no cometerá un suicidio” al aceptar la creación de un Estado palestino y acusó al resto de los países de “no tener coraje” de enfrentar “a los medios hostiles y a las turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel”.

Netanyahu, quien indicó que su discurso estaba siendo transmitido parcialmente por altavoces militares israelíes en Gaza, prometió terminar el trabajo contra Hamas.

Días después de que Gran Bretaña, Francia y otras potencias occidentales reconocieran el Estado de Palestina, Netanyahu dijo que habían enviado “un mensaje muy claro: que asesinar judíos tiene recompensa”. “Israel no permitirá que nos impongan un Estado terrorista”, afirmó Netanyahu. Hamas llevó a cabo el peor ataque jamás perpetrado contra Israel el 7 de octubre de 2023, desencadenando una implacable ofensiva israelí en Gaza. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, rival de Hamas, condenó el ataque y el antisemitismo en su propio discurso del jueves, que pronunció virtualmente después de que Estados Unidos le negara una visa.

Netanyahu elogió a Trump, con quien se reunirá el lunes en Washington. El ex primer ministro británico Tony Blair fue mencionado en algunos medios como posible líder de una autoridad de transición para Gaza según las propuestas estadounidenses.

Mientras subía a la tribuna de la Asamblea General, algunas delegaciones se retitaron. Manifestantes marcharon cerca de Times Square para exigir su arresto.

En su discurso, Netanyahu desafió las acusaciones de que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, al señalar que se instaba repetidamente a los habitantes de Gaza a huir.

Netanyahu señaló que su discurso fue transmitido por altavoz con la esperanza de llegar tanto a los líderes de Hamas como a los rehenes que aún permanecen retenidos desde el ataque del 7 de octubre de 2023. “No nos olvidamos de ustedes”, dijo.

Dinero para la Autoridad Palestina. Doce países, entre ellos España, Reino Unido, Francia, Japón y Arabia Saudita, anunciaron ayer una nueva coalición para financiar las arcas de la Autoridad Palestina.

La Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina “se estableció en respuesta a la urgente e inédita crisis financiera” que enfrenta la Autoridad Palestina, indicó en un comunicado el Ministerio español de Relaciones Exteriores.

La iniciativa busca estabilizar las finanzas de la Autoridad, radicada en Ramala, preservar su capacidad para gobernar, proporcionar servicios esenciales y mantener la seguridad, “todos, elementos indispensables para la estabilidad regional y para preservar la solución de los dos Estados”, señala el comunicado.

El texto, en inglés, menciona las “significativas contribuciones financieras” pasadas y aboga por un “apoyo sostenido” por parte de la coalición, sin especificar cuantías ni países.

Bélgica, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega, Eslovenia y Suiza también forman parte del grupo.

La oficina del primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, afirmó que los donantes prometieron al menos 170 millones de dólares para financiar la Autoridad Palestina.

Arabia Saudita dice que suministrará hasta 90 millones de dólares, según lo difundieron los medios estatales.