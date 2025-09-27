Meloni: “Antes de crear el Estado palestino deben volver los rehenes”

A Italia le resulta difícil mantener su posición cautelosa sobre el conflicto de Gaza. Durante meses, Giorgia Meloni –que no está dispuesta a romper filas con el presidente estadounidense, Donald Trump– ha insistido en que no es el momento adecuado de tomar posición.

Esta semana marcó un cambio al decir que estaba a favor de la creación de un Estado con dos condiciones: la liberación de los rehenes israelíes retenidos por Hamas y la exclusión del grupo terrrorista del gobierno palestino.

La primera ministra, del partido Hermanos de Italia, anunció que junto con los socios de su coalición que tienen la mayoría en el Parlamento presentarán una moción.

“La mayoría de Gobierno presentará una moción para declarar que el reconocimiento de Palestina debe estar supeditado a dos condiciones: la liberación de los rehenes y, por supuesto, la exclusión de Hamas de cualquier dinámica gubernamental en Palestina”.

Pero esto no la pone en línea con París, advirtió. Más bien, Roma “mantiene su propia postura independiente, similar a la de Washington y Berlín”.

“No me opongo al reconocimiento de Palestina, pero debemos establecer prioridades”, declaró Meloni a la prensa italiana en Nueva York, donde intervendrá en la tribuna de la ONU durante la Asamblea General.

El lunes, decenas de miles de personas, incluidos estudiantes de secundaria y universitarios, se manifestaron en toda Italia causando destrozos en la Estación Central de Milán.

Las iniciativas locales de apoyo a Gaza también han ido creciendo en el país católico, que tiene una fuerte tradición pacifista.

En un dolor de cabeza adicional para Meloni , también hay alrededor de sesenta italianos, incluidos cuatro miembros del Parlamento, en una flotilla con destino a Gaza que tiene como objetivo entregar ayuda humanitaria al territorio.

Aunque la primera ministra ha criticado a los activistas calificándolos de “irresponsables”, Roma envió un barco naval el miércoles para ayudar a la flotilla en caso de que los italianos a bordo necesiten asistencia.

El comentarista político Maurizio Caprara lamentó a la AFP la superficialidad del debate público y político en Italia, diciendo que estaba “sujeto a la lógica de las redes sociales” y carecía de “memoria histórica”.

El conflicto israelí-palestino es “un problema extremadamente complejo, por lo que agitar una bandera no será suficiente para lograr la paz”, afirmó.

Los partidos de oposición acusan al gobierno de demorar deliberadamente el conflicto, desencadenado por el ataque de Hamas a Israel en octubre de 2023.