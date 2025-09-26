Netanyahu dice que un estado palestino sería un "suicidio nacional" para Israel

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó terminantemente este viernes en la Asamblea General de la ONU la creación de un estado palestino, que sería un "suicidio nacional" para su país, las acusaciones de "genocidio" en Gaza y denunció "mentiras antisemitas"

La Autoridad Palestina es una institución "corrupta hasta la médula", acusó Netanyahu, días después de que varios países occidentales, como Reino Unido, Canadá y Australia, se añadieran al reconocimiento de Palestina como Estado.

No descansaremos hasta traerlos de vuelta a casa" proclamó Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de la ONU, en hebreo y luego en inglés, al referirse a los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamas.

Hambruna, muerte y esperanza: Gaza en primera persona

Netanyahu declaró el viernes que su país ha "destruido la mayor parte de la máquina terrorista" del grupo armado palestino Hamás y que busca terminar el trabajo "lo más rápido posible" en Gaza.

En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu celebró lo que describió como una serie de victorias estratégicas israelíes en el último año, que también incluyeron atacar el programa nuclear de Irán y asesinar al líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, en Líbano.

No hay agua

El ejército israelí calculó el jueves que 700.000 personas dejaron Ciudad de Gaza, donde afirma quieredes mantelar las fuerzas que aún quedan del movimiento islamista Hamás en uno de sus últimos bastiones.

La oficina de Asuntos humanitarios de Naciones Unidas (Ocha) reportó una cifra sensiblemente inferior, y afirma que más de 388.000 palestinos huyeron del norte de la Franja hacia el sur desde mediados de agosto, la mayoría provenientes de Ciudad de Gaza.

Israel usará “fuerza sin precedentes” en Gaza y urgió a los palestinos a huir

La demanda creciente en materia de transporte y alojamiento hizo explotar los precios. Según datos de la ONU, las familias pueden desembolsar más de 3.000 dólares para el transporte, una tienda y un terreno. Muchos no tienen los recursos y se ven obligados a viajar a pie, instalando sus carpas ahí donde hallen lugar.

Las condiciones de vida son a veces desastrosas."No hay agua aquí, y mis niños deben caminar unos cuatro kilómetros para buscar cuatro litros de agua", dice Musleh. "Y nosotros estamos en el desierto, donde hay escorpiones y serpientes", añade.

La cercanía de las tumbas incrementa la angustia de las familias. "Estamos en medio del cementerio y no hay ninguna señal de vida", dice Umm Muhammad Abu Shahla, que huyó de la ciudad de Beit Lahia, también en el norte.

Qué se sabe de los rehenes

De las 251 personas capturadas por terrotristas palestinos durante su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023, un total de 22 personas siguen vivas en Gaza y el ejército israelí cree que 25 están muertas.

Las brigadas publicaron 46 fotografías de los rehenes en su canal de Telegram y etiquetaron cada una de las imágenes con el nombre de Ron Arad, un piloto de la fuerza aérea israelí derribado en el sur del Líbano en 1986 durante la guerra civil libanesa.

Hamas publicó un video de un rehén israelí de 24 años: "Nuestro destino es ineludible"

Se cree que Arad fue retenido inicialmente por grupos chiítas en el Líbano y ahora se presume muerto, pero sus restos nunca aparecieron.

Arad ha sido una causa célebre durante décadas en Israel, donde traer de vuelta a los soldados perdidos o capturados se considera un deber nacional.

Israel lanzó una operación terrestre contra Ciudad de Gaza el martes pasado, tras semanas de intensos ataques aéreos contra el mayor centro urbano de la Franja de Gaza.

Cientos de miles de residentes han huido del lugar, mientras que las familias de los rehenes instan al gobierno israelí a detener la ofensiva, advirtiendo de que pone en peligro las vidas de sus seres queridos cautivos en Gaza.