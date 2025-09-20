Israel usará “fuerza sin precedentes” en Gaza y urgió a los palestinos a huir

El ejército israelí advirtió ayer que empleará una “fuerza sin precedentes” en Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur ante la intensificación de su ofensiva terrestre en el mayor centro urbano de este territorio palestino.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor localidad de la Franja de Gaza con el fin de eliminar a Hamas, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra. “Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamas y otras organizaciones terroristas”, escribió en X el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee.

La advertencia de ayer se produce antes de los días fuertes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, una cita en la que varias potencias occidentales como Francia y Reino Unido anunciaron que reconocerán al Estado palestino.

Desde que Israel anunció el inicio de su ofensiva en la principal ciudad del enclave, una extensa fila de palestinos huye hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros. El ejército israelí calcula que “alrededor de 480 mil” palestinos ya huyeron de Ciudad de Gaza.

Israel anunció el miércoles que permitiría la apertura de una nueva ruta “temporal” para que la población huyera de Ciudad de Gaza a través de la carretera Salah al Din, pero advirtió que solo permanecería abierta hasta este viernes al mediodía. El vocero Avichay Adraee anunció que esta carretera, la principal vía norte-sur que atraviesa la Franja, había cerrado al tráfico en dirección del sur.

Actualmente, la única ruta posible hacia el sur es por la calle Al Rashid, añadió el portavoz, quien instó a los habitantes a “aprovechar esta oportunidad y unirse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria”.

En el Líbano. La ofensiva también continúa en el sur del Líbano.

El ejército israelí afirmó haber asesinado a Ammar Hayel Qutaybani, alegando que era un comandante de Hezbolá, en el sur del Líbano, sin especificar la ubicación exacta. Agregó que mató a un miembro de la fuerza de élite Radwan del grupo en Tibnin y atacó “un buque que era utilizado por Hezbolá para reunir información” sobre las tropas israelíes en la ciudad sureña de Naqura.

El ejército israelí señaló que el jueves atacó varias instalaciones de almacenamiento de armas pertenecientes a la fuerza de élite

Radwan de Hezbolá.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó los ataques y “el silencio de los países que patrocinaron” el alto el fuego, que, según él, “alienta nuevas agresiones”.

Bajo presión estadounidense, Beirut ha ordenado al ejército libanés que elabore un plan para desarmar al grupo respaldado por Irán en zonas cercanas a la frontera israelí antes de finales de año.

El ministro de Asuntos Exteriores, Youssef Raggi, dijo la semana pasada que el ejército del Líbano desarmaría completamente a Hezbolá cerca de la frontera en un plazo de tres meses.