Con custodia de Italia y España, la flotilla humanitaria completará la última etapa hacia la Franja de Gaza

La Global Sumud Flotilla fondeada hasta este viernes en la isla de Creta, en aguas griegas, realizó su última pausa para reparar los daños recibidos por el atentado perpetrado por más de 15 drones de Israel. Durante una rueda de prensa telemática, los directivos alertaron a los gobiernos del mundo y a agencias de Naciones Unidas ante la previsión de un nuevo ataque con “armas pesadas” contra las embarcaciones, para romper el bloqueo y llegar con la ayuda a la Franja de Gaza.

El director general de Exteriores israelí, Eden Bar Tal, subrayó que “la ayuda transportada equivale a la carga de entre 250 y 300 camiones” al territorio palestino.

La misión que se dirige hacia el enclave palestino está conformada por 51 barcos que zarparon desde las costas de España, Túnez e Italia. El Gobierno italiano ha mediado para ofrecer a estos voluntarios la posibilidad de entregar el cargamento en Chipre al personal del Patriarcado de Jerusalén, sobre todo debido al riesgo de acercarse a aguas israelíes tras los últimos embates padecidos .



La Global Sumud Flotilla custodiada por embarcaciones españoias e italianas

Sin embargo, el navío, en el que viajan 58 italianos y cuatro parlamentarios y eurodiputados de ese país, ha rechazado esta propuesta y manifestado su intención de seguir hacia la Franja de Gaza.

A través de un comunicado, la delegación italiana del movimiento Global Movement to Gaza reafirmó su intención de quebrar el “asedio legal” y entregar la asistencia al pueblo gazatí.

El director general de Exteriores israelí amenazó a la misión humanitaria que buscará llegar a la Franja de Gaza y calificó la decisión como “un riesgo que cae bajo la responsabilidad de la flotilla”.



Hambruna, muerte y esperanza: Gaza en primera persona

Portavoz del Ejército israelí, Effie Gefrin: “La flotilla está organizada y financiada por Hamás”

El portavoz del ejército israelí, Effi Gefrin, advirtió a través de un comunicado que “la Armada está preparada para defender las fronteras del Estado de Israel por mar como lo está por aire y tierra”.



Soldados del ejército israelí

Además, Gefrin enfatizó que “la flotilla está organizada y financiada por Hamás” y manifestó que los países que respaldan a la Global Sumud Flotilla, están respaldando “a los perpetradores del 7 de octubre, asesinos de niños y violadores”.

Por su parte, Eden Bar Tal, aseguró que no se prevé una operación de rescate y reiteró que ningún barco podrá ingresar a Gaza, calificada como "zona de combate activa”.

