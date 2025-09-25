Rechazaron la visa del presidente de Palestina Mahmoud Abbas y debió hablar por videoconferencia

El presidente palestino Mahmoud Abbas habló este jueves durante la 80°Asamblea General de la ONU, aunque debió participar del foro por videoconferencia dado que Estados Unidos le negó la visa para ingresar al país, por lo que no pudo asistir de manera presencial el encuentro en Nueva York.

"Nuestras heridas son profundas y nuestra calamidad es grande. No abandonaremos nuestra tierra. No se podrá lograr la paz si no se hace justicia y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre", expresó durante su intervención en la Asamblea General.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su discurso, el mandatario palestino sostuvo que el territorio de Gaza y su población "se ha enfrentado a una guerra de genocidio, destrucción, hambruna y desplazamiento" y que Israel "ha impuesto un asedio asfixiante a todo un pueblo", provocando la destrucción de hogares, hospitales, escuelas y mezquitas, entre otras instalaciones.

"No es simplemente una agresión, sino un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad documentado y monitoreado", reclamó Abbas y añadió: "Quedará registrado en los libros de historia y en las páginas de la conciencia internacional como uno de los capítulos más horribles de la tragedia humanitaria de los siglos XX y XXI".

Ante la ONU, el presidente de Palestina y de la Autoridad Nacional Palestina acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de establecer un plan para alcanzar lo que calificó como "gran Israel", que implicaría la expansión del país por sobre los estados árabes soberanos.

Netanyahu desafía a Occidente: niega la creación de un Estado palestino y ordena ampliar asentamientos

Dado que su discurso se produce en medio de la decisión de varias naciones de reconocer formalmente el Estado palestino, incluyendo a Reino Unido, Francia, Australia, Canadá y Portugal, el funcionario palestino le agradeció a estos países y destacó a quienes iniciaron su acto en la Asamblea General con el pedido de reconocimiento.

"En nombre del pueblo palestino, quisiera expresar nuestra gratitud y aprecio a todos los Estados que recientemente reconocieron el Estado de Palestina y a aquellos que tienen la intención de reconocerlo pronto", manifestó.

Abbas acusó a Israel de no respetar acuerdos internacionales y profundizó: "En 1993, firmamos los Acuerdos de Oslo, nos adherimos a todos sus puntos y reconocimos al Estado de Israel. Adoptamos una cultura de paz. Hicimos todo lo posible por construir las instituciones de un Estado palestino moderno que conviva en paz y seguridad con Israel. Sin embargo, Israel tampoco se adhirió a los acuerdos firmados y ha trabajado sistemáticamente para socavarlos".

En su discurso, el mandatario palestino aclaró que la Autoridad Nacional Palestina no apoya al grupo Hamas y afirmó que no permitiría que desempeñara ningún papel en la administración de Gaza. "A pesar de todo lo que ha sufrido nuestro pueblo, rechazamos lo que Hamas llevó a cabo el 7 de octubre. Estas acciones que atacaron a civiles israelíes y los tomaron como rehenes", indicó.

Sobre el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel, remarcó que "estas acciones no representan al pueblo palestino ni su justa lucha por la libertad y la independencia".

"Hemos afirmado, y seguiremos afirmando, que la Franja de Gaza es parte integral del Estado de Palestina y que estamos dispuestos a asumir la plena responsabilidad de la gobernanza y la seguridad, y que Hamas no tendrá ningún papel que desempeñar en la gobernanza. Hamás y otras facciones tendrán que entregar sus armas a la Autoridad Nacional Palestina", concluyó.

AS/ff