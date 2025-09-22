Australia, Canadá y Portugal se sumaron a la lista de países que reconocen oficialmente el Estado de Palestina. De esta manera, las tres naciones se suman a la lista que también incluye a Gran Bretaña y Francia que buscan sostienen la existencia de una solución duradera basada en la coexistencia de dos Estados.

"Hoy, el Estado portugués reconoce oficialmente al Estado de Palestina", confirmó por su parte el ministro de Negocios Extranjeros, Paulo Rangel, durante la misión portuguesa llevada a cabo junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, según indicó la agencia Lusa.

Desde Portugal, las autoridades sostuvieron que una solución de dos Estados es "una única vía para una paz justa y durada" y remarcaron que "es tiempo de dar los pasos necesarios para la paz". En este contexto, el ministro Negocios Extranjeros defendió el cese del fuego, la apertura de las fronteras y el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza.

La decisión del gobierno de Portugal recibió el apoyo del presidente Marcelo Rebelo de Sousa, quien ante la prensa neoyorquina indicó que brindarán su acompañamiento durante todo el proceso y que su país "defendió el principio de la existencia de dos Estados soberanos".

En esta misma línea, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, emitió una declaración sobre el reconocimiento de Canadá del Estado de Palestina, la cual se realiza en el marco de un esfuerzo internacional coordinado para preservar la posibilidad de una solución de dos Estados.

"Este reconocimiento está alineado firmemente con los principios de autodeterminación y derechos humanos fundamentales reflejados en la Carta de las Naciones Unidas, y con la política consistente de Canadá durante generaciones", señalaron las autoridades canadienses.

Sumándose a la lista, Australia también reconoce la formación del Estado independiente y soberano de Palestina. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, manifestaron a través de un comunicado gubernamental: "Australia reconoce las legítimas y arraigadas aspiraciones del pueblo palestino a un Estado propio".

El reconocimiento de Palestina por parte de los tres países forma parte de un esfuerzo internacional coordinado para impulsar una solución de dos Estados que inicie a parte de un alto el fuego en Gaza junto a la liberación de rehenes que fueron tomados durante el ataque de Hamas en octubre de 2023.

Por su parte, el gobierno de Israel se encuentra trabajando para impedir la posibilidad de que se establezca un Estado palestino. En este marco, impulsó una política implacable de expansión de asentamientos en Cisjordania, un hecho visto como ilegal bajo el derecho internacional.

