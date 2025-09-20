El Reino Unido dará un paso decisivo en el tablero diplomático internacional. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunciará este domingo el reconocimiento formal de un Estado palestino, según adelantó la BBC. El anuncio se produce en vísperas de la Asamblea General de la ONU, donde se espera que Francia, Canadá, Australia, Portugal, Bélgica, Malta, Luxemburgo, San Marino y Andorra también avancen en la misma dirección.

La decisión de Londres no sorprende del todo. En julio, Starmer había advertido que Gran Bretaña tomaría esta medida en septiembre si Israel no cumplía con dos condiciones clave: aceptar un alto el fuego en Gaza y comprometerse con una solución duradera basada en la coexistencia de dos Estados. Según fuentes gubernamentales citadas por la prensa británica, las imágenes de hambre y violencia en Gaza, calificadas por el propio premier como “intolerables”, aceleraron el anuncio.

Entre los elementos que pesaron en la determinación británica, figura la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania, prohibidos por el derecho internacional. El polémico proyecto E1, que conecta Jerusalén Este con los bloques de colonias y que según expertos elimina de facto la viabilidad de un Estado palestino, fue considerado otro punto de inflexión.

A ello se sumó la última operación terrestre israelí en la Ciudad de Gaza, que forzó el desplazamiento de cientos de miles de personas y que un funcionario de la ONU describió como “un cataclismo”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuestionó en reiteradas ocasiones cualquier intento de reconocimiento, al que calificó como una medida que “premia el terrorismo”. Las familias de rehenes israelíes y sectores conservadores británicos también manifestaron su rechazo.

Sin embargo, el gabinete de Starmer argumenta que existe una responsabilidad moral de actuar para mantener abierta la posibilidad de un acuerdo de paz. “Es un paso necesario para sostener la solución de dos Estados”, señalaron funcionarios de Downing Street, en diálogo con AFP.

La tensión diplomática escaló aún más luego de que, esta semana, una comisión de la ONU concluyera que Israel cometió genocidio contra los palestinos en Gaza. Israel rechazó esas acusaciones como “distorsionadas y falsas”.

Reconocimiento colectivo en Nueva York

La apuesta británica no será aislada. Emmanuel Macron anunciará el lunes el reconocimiento de Palestina por parte de Francia en una conferencia copresidida con Arabia Saudita. La iniciativa busca coordinar a una decena de países y generar un efecto dominó que presione a Israel a volver a la mesa de negociaciones.

“Este es un momento crucial”, afirmó un asesor del presidente francés. “O preservamos la solución de dos Estados, o nos encaminamos hacia aún más dificultades y dramas”.

El movimiento colectivo se presenta como un intento de relanzar la agenda de paz en Medio Oriente, tras más de un año de escalada militar en Gaza y con un clima internacional marcado por la frustración ante la falta de avances en negociaciones serias.

