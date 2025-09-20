EE.UU. vetó un cese al fuego en Gaza que “no condena a Hamas”

Estados Unidos volvió a vetar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un llamado al cese al fuego en la Franja de Gaza. Los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad respaldaron la resolución, iniciada en agosto tras casi dos años de guerra en territorio.

“Estados Unidos rechaza esta resolución inaceptable. Ya es más que hora de que Hamas libere a cada uno de los rehenes y se rinda inmediatamente. Estados Unidos continuará trabajando con sus socios para poner fin a este conflicto horrible”, dijo Morgan Ortagus, enviada de Estados Unidos a las Naciones Unidas, antes del veto de Washington.

“Esta resolución no reconoce la realidad sobre el terreno, el hecho de que se ha producido un aumento significativo del flujo de ayuda humanitaria”, justificó Ortagus.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, el embajador israelí, Danny Danon, denunció que el proyecto de texto “no condenaba a Hamas”. Y añadió: “Esto no es diplomacia, es una capitulación”.

El texto de la resolución exigía “un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, respetado por todas las partes”, así como la liberación inmediata e incondicional de los rehenes.

Estados Unidos rechazó esta propuesta y otras similares en múltiples ocasiones, la más reciente en junio, cuando ejerció su veto para respaldar a su gran aliado, Israel.

Más de 140 líderes mundiales se reunirán en Nueva York la próxima semana para la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año estará dominada por el futuro de la Franja de Gaza.

Un líder mundial que se perderá la reunión es Mahmud Abás, el presidente palestino, a quien Washington negó la visa estadounidense para asistir junto con sus funcionarios.

La Asamblea General autorizó ayer a Abás a participar por videollamada en la cita anual de jefes de Estado y de gobierno.

Arabia Saudita y Francia copresidirán reuniones desde el lunes sobre el futuro de la llamada “solución de dos Estados”, que busca que ambas partes existan en paz una al lado de la otra.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino.

A partir del lunes, la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York se dedicará a la cuestión de la denominada solución de dos Estados para el prolongado conflicto árabe-israelí.

Israel criticó duramente los proyectos de reconocimiento del Estado de Palestina, argumentando que recompensa a Hamas por su terrrible ataque del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza, que está pronta a cumplir dos años.

El escape. El ejército israelí afirmó ayer que miles de palestinos huyeron de la ciudad de Gaza hacia el sur del territorio palestino desde finales de agosto, a medida que intensifica su ofensiva en la localidad más poblada de la Franja.

Una fila ininterrumpida de gazatíes que huyen avanza hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros. “La estimación es de alrededor de 480 mil”, confirmó un portavoz militar israelí en respuesta a una pregunta sobre el número de personas que huyeron de la ciudad.

Los militares israelíes anunciaron la apertura de “una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din”, que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja para que los habitantes de Gaza puedan huir de forma segura hacia las zonas humanitarias.

El ejército israelí había enviado alertas a los celulares de los habitantes de Gaza advirtiéndoles de una próxima ofensiva y pidiéndoles que huyan.

Además, aviones israelíes tiraron panfletos escritos en árabe sobre el territorio para hacer el mismo anuncio a aquellos que no lo vieron en sus celulares.