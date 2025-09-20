Francia y otros nueve Estados planean reconocer a Palestina

Diez países, entre ellos Francia, reconocerán al Estado palestino el próximo lunes en una conferencia al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dijo ayer un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron.

Los “diez países que han decidido” proceder al “reconocimiento del Estado de Palestina” son “Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido y San Marino”, precisó el asesor.

La fuente dijo que Macron formalizará el reconocimiento francés del Estado palestino en una conferencia el lunes a las 15H00 locales hora de Nueva York (19H00 GMT), al margen de la Asamblea General de la ONU.

Israel dijo que tal gesto recompensa al movimiento islamista armado Hamas, cuyo ataque al Estado hebreo el 7 de octubre de 2023 provocó la guerra en Gaza.

“Nuestro programa es positivo. No es un programa de represalias ni de contrarrepresalias. Estamos haciendo un esfuerzo de paz”, dijo la presidencia francesa.

Sin banderas. Sin embargo, el Ministerio del Interior francés se opuso al izado de banderas palestinas en alcaldías y otros edificios públicos la próxima semana, cuando Francia se dispone a reconocer oficialmente un Estado palestino.

Para marcar la ocasión, el líder del opositor Partido Socialista, Olivier Faure, llamó a que las alcaldías izaran la bandera palestina el lunes, un llamado criticado por la comunidad judía que celebra ese día su Año Nuevo.

En un telegrama, consultado hoy, el Ministerio del Interior, dirigido por el conservador Bruno Retailleau, instó a los prefectos a que se opongan a esta iniciativa ante la Justicia. “El principio de neutralidad del servicio público (lo) prohíbe”, ya que “constituye un posicionamiento en un conflicto internacional” y “una injerencia contraria a la ley”, reza la nota.

El telegrama también insiste en “los riesgos de importar” un conflicto internacional en curso y en eventuales “disturbios al orden público” en Francia, que acoge la principal comunidad judía de Europa.

Las alcaldías de Nantes y Saint-Denis, gobernadas por los socialistas, ya anunciaron su intención de colocar la bandera palestina en su fachada.