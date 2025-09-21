El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó este domingo la posibilidad de un Estado palestino tras el reconocimiento formal de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá y Australia. En un video difundido por su oficina, el premier afirmó: “Eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”.

Netanyahu adelantó que, a su regreso de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, anunciará una “respuesta” a la decisión de estas potencias occidentales.

Gran Bretaña reconocerá al Estado palestino y se espera en la ONU que eso presione a Israel

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además de rechazar la solución de dos Estados, Netanyahu prometió ampliar los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada como represalia. “Durante años he impedido la creación de este Estado terrorista a pesar de la enorme presión tanto nacional como internacional. Hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria y seguiremos por este camino”, afirmó, utilizando la denominación bíblica del territorio.

Ascienden a casi 65.300 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.

La presión de la ultraderecha israelí

El giro de Netanyahu llega luego de que los ministros más ultraderechistas de su gabinete exigieran la anexión inmediata de Cisjordania. Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, reclamó “la aplicación inmediata de la soberanía israelí” sobre los territorios ocupados, mientras que el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió “la eliminación definitiva de la idea insensata de un Estado palestino”.

Incluso el ministro de Cultura, Miki Zohar, calificó el reconocimiento internacional como “antisemitismo y odio a Israel” y se sumó al pedido de anexión total.

5 lugares donde la Tercera Guerra Mundial podría comenzar ahora mismo

El primer ministro británico, Keir Starmer, fue el primero en anunciar el reconocimiento de Palestina, seguido por Canadá y Australia. “Actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados”, dijo Starmer.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, celebró el anuncio como “un paso importante y necesario para lograr una paz justa y duradera de acuerdo con la legitimidad internacional”.

Israel intensifica su ofensiva para tomar la ciudad de Gaza pese a las condenas internacionales y las críticas por las restricciones a la ayuda humanitaria.

Escalada en Gaza

Mientras se intensifica la disputa diplomática, el Ejército israelí ha recrudecido su ofensiva sobre la Franja de Gaza, especialmente en la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, el número de palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023 asciende a casi 65.300, con 75 fallecidos confirmados en las últimas 24 horas.

GD / EM