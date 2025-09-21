Rusia intensifica los bombardeos en Ucrania

Rusia lanzó ayer uno de sus mayores ataques aéreos contra Ucrania, al disparar cuarenta misiles y 580 drones, lo que causó al menos tres muertes y decenas de heridos, según Zelenski. En la región rusa de Samara, un ataque con drones ucranianos mató a cuatro personas, informó el gobernador local, Viacheslav Fedorishchev, quien además reportó un herido. El ataque ocurrió a unos 800 km del frente.

Ucrania, por su parte, también sufrió ataques masivos con drones rusos. Además, el ejército ucraniano lanzó bombardeos y mató a cuatro personas en la región de Samara. En respuesta, las fuerzas rusas aseguraron haber repelido ataques en Volgogrado y Rostov, aunque una persona resultó herida en la región de Sarátov.

El Estado Mayor ucraniano informó que estos ataques se dirigieron a “objetivos estratégicos” rusos, causando daños a las refinerías de petróleo en Sarátov y Novokuibishevsk, en Samara. Se reportaron explosiones e incendios como resultado del ataque. Fuentes de la agencia de seguridad ucraniana SBU afirmaron que los drones detuvieron el funcionamiento de varias estaciones de bombeo de petróleo en Rusia, afectando la infraestructura que financia la guerra.