La ONU aporta las pruebas del genocidio que comete Israel en Gaza

Desde Ginebra, Suiza – La «Comisión Internacional de Investigación Independiente sobre el territorio palestino ocupado, incluidos Jerusalén Este, e Israel», compuesta por 3 expertos independientes mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, viene de presentar en Ginebra, las conclusiones sobre las pruebas recolectadas desde su creación en el 2021, dando cuenta en 72 páginas del genocidio que viene cometiendo el gobierno israelí contra la población palestina en Gaza. (1)

La presidenta de esta Comisión, Navanethem Pillay (Sudáfrica), fue Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos de la ONU, del 2008 al 2014, y la acompañaron en la presente misión, Milton Kothari (India) y Chris Sidoti (Australia). Actuaron sobre la base legal de la Convención sobre la Prevención y Sanción del crimen de Genocidio, adoptada por la Asamblea General el 9 de diciembre de1948, siendo ratificada por Israel en 1950, entrando en vigor en 1951. (2)

Dicha Convención define el crimen de genocidio como los «actos cometidos con la intención de destruir, en su totalidad o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». De esa manera lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia de la ONU para con el pueblo palestino. También la Convención del Genocidio, antes evocada en lo concerniente a los Estados, y la Corte Penal Internacional (CPI), que define responsabilidades penales de los individuos.

La Comisión trajo a colación lo constatado en informes anteriores, «que las fuerzas de seguridad israelíes han cometido crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Gaza, incluyendo el exterminio, la tortura, la violación, la violencia sexual y otros actos y tratamientos inhumanos, la transferencia forzada, la persecución basada en el genero, como métodos de guerra», sin excluir avocarse en un futuro, a las atrocidades perpetradas «bajo el mismo marco legal de genocidio, violaciones cometidas del 7 al 8 de octubre de 2023 en el sur de Israel contra israelíes». (3)

Se afirmó también «que las autoridades israelíes han destruido en parte la capacidad reproductiva de los palestinos en Gaza como grupo, incluso imponiendo medidas destinadas a prevenir los nacimientos; e impusieron deliberadamente condiciones de vida calculadas para lograr la destrucción física de los palestinos, los cuales son actos subyacentes... de genocidio, tanto para la Convención sobre el Genocidio, como por la Corte Penal Internacional (CPI), al tratarse «de un delito internacional que incurre en responsabilidad penal individual». (4)

En ambas perspectivas «el genocidio se comete cuando una o mas de las siguientes 5 categorías de actos que se cometen para, a) matar a miembros del grupo, b) causando daños corporales o mentales graves a sus miembros, c) Infligir deliberadamente en las condiciones grupales de vida calculadas para lograr su destrucción física en su totalidad o en parte, d) imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo, e) transferir por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo». Sobre esta quinta y última categoría, la Comisión advierte no tener evidencia que Israel haya «transferido a la fuerza a los niños». (5)

Respecto al «elemento mental requerido, debe tenerse en cuenta que cada uno de los actos subyacentes» anteriormente consignados, «deben cometerse intencionalmente (es decir, no negligentemente) y para que cada acto constituya genocidio, además debe comprometerse con el intento específico de destruir, en su totalidad o en parte», como se ha dicho, «a un grupo nacional, étnico, racial o religiosos como tal». (6)

A su vez, se requiere establecer que el acto «no solo fue deliberado (en lugar de accidental o colateral) sino que fue llevado a cabo como una forma de contribuir al propósito excesivo de destruir al grupo en total o en parte». En cuanto a imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo, «se requiere establecer que las medidas se impusieron intencionalmente no solo como un castigo para el grupo», asimismo «para evitar los nacimientos dentro del grupo», y así «contribuir a la destrucción final de ese grupo». (7)

De acuerdo con «los hallazgos objetivos» reunidos por esta Comisión, «del 7 de octubre de 2023, al 31 de julio de 2025, 60.199 palestinos fueron asesinados, de quienes 18.430 fueron niños y 9.735 mujeres. Disminuyó de 75,5 años de edad para el año anterior..., a octubre de 2023, a 40,5 años de edad durante los primeros 12 meses de la guerra, una disminución dramática de 34,9 años de esperanza de vida (46.3 por ciento)». Esta cifra no contabiliza «el efecto indirecto del conflicto en la mortalidad», desconociendo «las muertes por no acceder a la atención médica o desnutrición. La esperanza de vida sería menor si dicha información estuviera disponible». (8)

«Los funcionarios de inteligencia israelí estimaron en 8.900 militantes de Hamas y de la Jihad islámica como muertos o probablemente muertos. Teniendo en cuenta que 53.000 palestinos han sido» abatidos «por ataques israelíes, significa que el 83% de los asesinados en Gaza eran civiles». «Estamos enfocados en causar el máximo daño» dijo un portavoz de las fuerzas de seguridad... atacando a la infraestructura civil, como edificios de gran altura y bloques de apartamentos residenciales en Gaza». (9)

«Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, Israel llevó a cabo 498 ataques contra instalaciones de salud en Gaza. Un total de 747 personas fueron asesinadas directamente por esos ataques, descubriendo que niños y mujeres embarazadas» figuraron entre las víctimas... Debido a la ausencia de la atención médica, muchos palestinos heridos que pudieron acceder a un hospital, sucumbieron de sus heridas». (10)

«En todos los casos analizados por la Comisión en relación con los ataques a lo largo de las rutas de evacuación y dentro de las áreas seguras designadas, las fuerzas de seguridad israelíes tenían un claro conocimiento de la presencia de civiles palestinos» en esos caminos, «pero sin embargo, dispararon y mataron a civiles, algunos de los cuales eran niños», y fueron ultimados «bajo los disparos en la cabeza, por francotiradores». (11)

«El bloqueo de la ayuda humanitaria, especialmente las medicinas y los equipos médicos, impedidos de ingresar en Gaza», ocasionaron «los aumentos de la morbilidad materna y la muerte de los niños neonatales e intraparto, lo que probablemente se debió a las condiciones extremadamente difíciles», junto a la falta de espacio, medicamentos y equipos. La Comisión recogió el testimonio de una obstetra, quien al hablar de las muertes de pacientes embarazadas, se refirió como «víctimas indirectas de la guerra». (12)

En cuanto a la «Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), organización israelí respaldada por los Estados Unidos para distribuir ayuda en Gaza, comenzó sus operaciones en mayo de 2025. «A partir del 31 de julio de 2025 al menos 1.373 palestinos fueron asesinados mientras buscaban» allí «alimentos»; 859 perecieron «en la vecindad», y 514 en 4 Convoys, dado que la GHF se hizo cargo de la distribución», siendo por tanto responsable «de algunos de estos actos»... Varios médicos le han dicho a la Comisión que muchos palestinos..., recibieron disparos cuando estaban en los sitios de GHF, y otros sufrieron heridas de metralla». (13)

«La Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda y las Obras para los Refugiados Palestinos en el Cercano Oriente» (UNRWA), refiriéndose al GHF declaró, que el «llamado mecanismo de ayuda» es una abominación que humilla y degrada a las personas desesperadas. Es una trampa de la muerte, que cuestan más vidas de las que salva la comida. La comida es un arma. Palestina y los Palestinos son deshumanizados». (14)

En efecto, «se los ataca en sus hogares, hospitales, escuelas, en refugios, sitios religiosos y durante las evacuaciones y en zonas seguras designadas. Los civiles, periodistas, profesionales de la salud, u otras personas protegidas fueron asesinados. Según el Ministerio de Salud en Gaza, a partir del 15 de abril de 2025, 1400 trabajadores de la salud», han sido masacrados. Informes dan cuenta que a partir del 3 de marzo de 2025, al menos 170 periodistas y trabajadores de los medios» perdieron sus vidas «debido a operaciones militares israelíes. (15)

Los hallazgos valorados por la Comisión, ponen en evidencia que «las fuerzas de seguridad de Israel han matado intencionalmente civiles palestinos en Gaza mediante el uso de municiones de gran impacto que causaron un alto número de muertes. Las acciones se llevaron a cabo con el conocimiento de que causarían la muerte de civiles palestinos», constituyendo «el crimen contra la humanidad de asesinato y el crimen de guerra de asesinato intencional». (16)

Pero siguiendo la evolución de los acontecimientos, «la Comisión observó que los asesinatos de civiles palestinos se llevaron a cabo a gran escala durante un periodo significativo en diferentes áreas geográficas. Las víctimas del bombardeo no fueron seleccionadas o atacadas como civiles individuales. Por el contrario, las víctimas fueron atacadas colectivamente debido a su identidad como palestinos. Por lo tanto las autoridades israelíes han cometido el crimen contra la humanidad de exterminio en la Franja de Gaza al matar a civiles palestinos». (17)

«La Comisión encuentra que el asesinato de palestinos desde el 7 de octubre de 2023 ocurrió principalmente vía 3 medios diferentes: i) matar a través de ataques contra objetivos protegidos (como hogares civiles e instalaciones de salud) donde los civiles estaban presentes; ii) dirigirse a civiles y otras personas protegidas, por ejemplo, durante las evacuaciones, dentro de zonas seguras o en refugios; (iii) muertes debido a la imposición deliberada de las condiciones de vida (como el bloqueo de la medicina, el equipo médico y la ayuda humanitaria al ingresar a Gaza). (18)

«Causar daños corporales o mentales graves a los miembros del grupo», la segunda categoría para discernir la tipología del genocidio, implican ocasionar «a un individuo el daño corporal que implica alguna forma de lesión grave, y daños mentales que produzcan alguna forma de de deterioro grave de las facultades mentales, como la influencia de un fuerte miedo o terror, intimidación o amenaza. La destrucción física o biológica del grupo en su totalidad, o en parte, violación y otras formas de violencia sexual, por ejemplo constituyen una de las peores formas de engendrar daños físicos y mentales graves a la víctima». (19)

Al respecto, la Comisión estima que el daño infligido no debe ser permanente, irremediable, e intencional». Decir «causar daños corporales graves» significa que dicho acto» no implique matar, «pero daña gravemente la salud, desfigura o causa lesiones graves a los órganos o a los sentidos. Las dificultades financieras y emocionales pueden conducir a un daño mental grave. El daño mental grave significa alguna forma de «deterioro de las facultades mentales»». (20)

La Comisión «señala que la operación militar israelí ha ocasionado del desplazamiento de 1,9 millones de personas desde octubre del 2023 hasta el 25 de junio de 2025. Entre el 7 de octubre de 2023 y julio de 2024, de acuerdo con las autoridades israelíes, Israel arrestó a más de 4.500 palestinos en Gaza, muchos de los cuales fueron transferidos a instalaciones en Israel para ser interrogados». (21)

«Un detenido testimonió a la Comisión que fue amenazado por un soldado que le dijo: «Te mataré y puedo hacerte desaparecer. No veras el sol y nadie sabrá donde estas». La Comisión «enfatiza que las fuerzas de seguridad israelíes cometieron tortura, violación y otras formas de violencia sexual y trato cruel, inhumano y degradante contra los detenidos palestinos y eso ha resultado en graves daños corporales y mentales para las víctimas». (22)

«La Comisión documentó más de 20 casos de violencia sexual y de genero contra detenidos masculinos y femeninos en más de 10 instalaciones del servicio penitenciario en Israel. Consignó que las violaciones se usaron como un medio de castigo e intimidación desde el momento del arresto y en la detención, incluso durante los interrogatorios y búsquedas». (23)

Al tiempo, «varios detenidos masculinos informaron que el personal de las fuerzas de seguridad israelí les habían golpeado, pateado, tirado o apretado sus genitales, a menudo, mientras los detenidos estaban desnudos. Un detenido declaró que se había visto obligado a desnudarse y se le ordenó besar la bandera israelí. Cuando se negó, lo golpearon en sus genitales». (24)

Por consiguiente, «la Comisión enfatiza que las fuerzas de seguridad israelís cometieron tortura, violación y otras formas de violencia sexual y trato cruel, inhumano o degradante contra los detenidos palestinos y eso ha resultado en graves daños corporales y mentales para las víctimas». Y que «la ola de violencia sexual ha sido generalizada y sistemática, perpetrada en diferentes formas desde el 7 de octubre de 2023, cuando se comete contra miembros masculinos y femeninos del grupo palestino. Estos actos han dado como resultado daños específicos de genero». (25)

«La violación y violencia sexual, la privación de alimentos y agua, reducción y destrucción de los servicios médicos y refugios requeridos, la falta de higiene y saneamiento, la expulsión sistemática y la destrucción de los hogares» ... pretende quebrantar «deliberadamente las condiciones de vida calculadas para lograr la destrucción física de un grupo ... no significa que dicha acción deba conducir de inmediato a la muerte de los miembros del grupo, pero en última instancia debe estar dirigida a su destrucción, en su totalidad o en parte», o sea un perverso acto genocida. (26)

En cuanto a la «incitación directa y pública para cometer genocidio», la Comisión se refirió a las presuntas responsabilidades penales de algunos integrantes de la cúpula gobernante en Israel, empezando por su presidente, Isaac Herzog, al declarar que «es una nación entera que es responsable. No es cierto esta retórica sobre los civiles que no estaban consientes y no involucrados. No es absolutamente cierto. Podrían haber luchado contra ese régimen malvado que se hizo cargo de Gaza en un golpe de Estado». (27)

Tal «declaración de que una nación entera es responsable del ataque del 7 de octubre de 2023 puede interpretarse razonablemente como una incitación personal a las fuerzas de seguridad israelíes que había iniciado operaciones en Gaza». Alentándolas «para atacar a los palestinos en Gaza como un grupo designado culpable colectivamente del ataque del 7 de octubre en Israel», Herzog fue «inequívocamente claro que todos los civiles en Gaza eran conscientes, involucrados y responsables de las acciones de Hamas». (28)

No obstante, «mas tarde Herzog declaró que hay muchos palestinos inocentes que no están de acuerdo con las acciones de Hamas. Sin embargo la Comisión considera que se proporcionó la aclaración posterior para desviar la responsabilidad de la declaración inicial». Los expertos fueron unánimes al considerar «que en la declaración inicial del 13 de octubre de 2023 Herzog era inequívocamente claro que todos los civiles en Gaza eran conscientes, involucrados y responsables de las acciones de Hamas». (29)

«Según Herzog, si la población civil no estuviera de acuerdo con tales acciones, podría haber argumentado y luchado contra Hamas... Los civiles no se alzaron contra Hamas, todos fueron igualmente responsables». Es factible que la Comisión remita su informe a la Corte Internacional de Justicia de la ONU, y a la Corte Penal Internacional (CPI), donde hay sumarios abiertos, susceptibles de involucrar a los presuntos autores de crímenes de lesa humanidad. (30)

A modo de epílogo provisorio, la Comisión concluye que «la incitación directa y pública para cometer genocidio, en virtud de la Convención del Genocidio, se establece en relación con los discursos y declaraciones mencionados del presidente israelí Isaac Herzog, del primer ministro Benjamin Netanyahu, al igual que el Ministro de defensa, Yoav Gallant». Estima «no haber evaluado completamente las declaraciones de otros lideres políticos y militares israelíes, como el Ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el Ministro del Finanzas, Bezalel Smotrich», considerando «que ellos también deben evaluarse para determinar si incitaron al genocidio». (31)

Desde Ginebra, Juan Gasparini

