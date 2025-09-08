Israel: "somalización" y "urbicidio" en Gaza, aniquilamiento de la población y el urbanismo palestino

El primer ministro israelí, Benyamin Nétanyahu, afirmó ayer domingo que Israel controla el 40% de la ciudad de Gaza, y que 100 mil habitantes ya la habían abandonado. Sería la consecuencia de una estrategia de expropiaciones masivas, reducción de zonas constructibles para los palestinos, bloqueando la perspectiva de un arreglo político del conflicto israelo-palestino, asemejándolo a una «somalización» progresiva de Gaza, al cabo de 23 meses de guerra. (1)

Esta «urbanización del conflicto» se verificaría en la anexión por Israel de nuevos territorios, la separación de comunidades, la reconfiguración del paisaje, despojándolo de su identidad palestina, expropiaciones, reducción de zonas constructibles, redes de rutas separadas, materializando la colonización territorial israelí, sin garantías de una administración bajo mandato internacional que la controle. Hoy el Estado Palestino se parece a un conjunto de bantoustanes, los «homelands» negros creados en épocas del apartheid en Africa del Sur. (2)

La ocupación militar israelí de Gaza y el genocidio contra la población palestina

«En el marco de la guerra emprendida por Israel después del 7 de octubre de 2023, las ciudades gazaties son devastadas por los bombardeos, pero también, y sobre todo, por una demolición metódica con bulldozers y explosivos. La ciudad no es solamente un campo de batalla, sino un blanco. Según Naciones Unidas, más del 80% de los edificios residenciales y de infraestructuras públicas han sido destruidas o seriamente afectadas»... Esta política intencional caracteriza la noción de urbicidio que no dispone de calificación legal en el derecho internacional». (3)

«Una política que destruye ciudades como Rafah, Khan, Younes y hoy Gaza, que son espacios físicos, sociales y culturales, pintan el paisaje urbano, con lugares de vida secular que tienen la historia y la identidad palestina, asociados a desplazamientos internos y a proyectos de migración forzados, siendo el objetivo impedir la reconstrucción de una comunidad de vida para los Palestinos en la banda de Gaza, mediante una violencia que confirma las acusaciones de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad». (4)

Israel y los síntomas de genocidio en Gaza

«A estas políticas de «tabla rasa», se agregan los proyectos anunciados por la extrema derecha israelí, sostenida por la administración Trump. Por un lado la construcción de una «ciudad humanitaria» cerrada para reagrupar a 2 millones de Gazaties antes de su «emigración voluntaria». Por otro lado el desarrollo de una «Gaza Riviera» tecnológica y turística con la construcción de 2 ciudades pudiendo acoger a 1,2 millón de residentes israelíes». (5)

«Ese «continnum" de «urbanismo de conflicto», empleado por las autoridades israelíes hacen hoy muy incierta la creación de un Estado de Palestina, y acompaña, de la forma más extrema, el proyecto de expulsión de habitantes de la Banda de Gaza. Llegado el momento, toda solución política de este conflicto, ante todo territorial, pasara por la transformación de las políticas de urbanismo y ordenación». (6)

«Estas podrían ser palancas estratégicas para organizar la coexistencia entre Palestinos e Israelíes, según el principio de igualdad de acceso al derecho a la tierra, ya sea en el marco de una solución a 2 Estados o de 1 Estado binacional. Por cierto, ese paso de un «urbanismo de conflicto » a un «urbanismo de paz», no se podrá hacer sin el apoyo de la justicia». (7)

Desde Ginebra, Juan Gasparini

(1) Le Monde, Paris, 1 de diciembre de 2023 y 7 de septiembre de 2025. El término «somalización», del francés «somalisation», es una metáfora que se utiliza para ejemplificar el riesgo que palestina sufra una fragmentación territorial y política similar a la que experimentó Somalia en la década de 1990, con el estallido de una guerra civil prolongada, enfrentando grupos armados rivales, la división del territorio en zonas controladas por clanes armados en ausencia efectiva de un gobierno unificado, lo que redundó en caos, hambrunas y la intervención internacional.

(2,3,4,5.6,7) Bruno Marot, urbanista, investigador y consultor de ciudades en conflicto, concretamente en Medio Oriente, Le Monde, Paris, 5 de septiembre de 2025.