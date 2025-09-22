El presidente de Francia Emmanuel Macron anunció este lunes que su país reconoció formalmente a Palestina como Estado en la Conferencia de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Aplicación de la Solución de Dos Estados, reiniciada por las Naciones Unidas. A la hora de explicar su decisión, justificó: “Esta es una forma de afirmar que el pueblo palestino no es un pueblo de más. Al contrario, es un pueblo que nunca dice adiós a nada”.

Siguiendo un debate y meses de preparación, la iniciativa fue impulsada por Macron y motivó que una decena de países más —entre ellos Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal— adoptaran la misma postura. A partir de esta serie de reconocimientos, ya son cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU los que apoyan la creación de un Estado palestino; los otros dos son China y Rusia, y Estados Unidos se mantiene en contra.

A nivel internacional, cerca de 160 de los 193 países que forman parte de la organización mundial reconocen a Palestina, fortaleciendo un respaldo que crece con lo impulsado por Francia y Arabia Saudí. El programa, lanzado en julio, incluyó un llamado del bloque árabe a la milicia islamista Hamás para que deponga las armas y abandone el poder en Gaza.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La medida provocó el rechazo de Estados Unidos, mientras que varios aliados estratégicos, entre ellos Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal, adoptaron la misma postura.

Emmanuel Macron formalizó el reconocimiento de Palestina tras meses de preparación política, logrando sumar a varios países aliados que respaldan la medida.

En la 80º edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas, importantes líderes y representantes internacionales siguieron atentamente el discurso que Macron había preparado con meses de anticipación. Allí, combinó la condena a los actos terroristas de Hamás con un llamado urgente a poner fin a la guerra en Gaza: “El tiempo ha llegado. El tiempo de liberar a los rehenes retenidos, el tiempo de la paz. Estamos a unos momentos de no volver a ver la paz, por eso nos hemos reunido. Unos creen que es muy pronto, otros que es muy tarde, pero no podemos seguir esperando".

Seguidamente expresó su “compasión por los israelíes y sus familias” y subrayó que “los franceses nunca olvidaremos a las víctimas, ni la lucha existencial contra el antisemitismo. No podemos mostrar debilidades frente al terrorismo. Nuestro compromiso con la paz es lo que en estos siglos nos ha llevado hacia la salvación”. Asimismo, dejó en claro que “nada justifica la guerra actual en Gaza” y destacó la necesidad de detenerla para salvar vidas".

Al cierre de su intervención, Macron anunció formalmente: “Ha llegado el momento. Este es el primer paso hacia la solución de los dos Estados: Israel y Palestina viviendo en seguridad, paz y prosperidad. Es por eso que declaro que Francia reconoce formalmente el Estado de Palestina”.

Macron ha sido el encargado de formalizar ese reconocimiento en una declaración que ha estado preparando en los últimos meses y que desde que la anunció a mediados de julio ha conseguido sumar a otros países. Tras el anuncio del presidente francés, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, manifestó que su país “rechaza enérgicamente” esta decisión, que califica de “irresponsable”.

Tres importantes socios y aliados de EE UU (Canadá, el Reino Unido y Australia) reconocieron el domingo a Palestina como Estado, una declaración a la que se sumó Portugal. La iniciativa anglosajona incomoda más a Washington que la francesa, por los estrechos lazos —desde los intercambios comerciales a la cooperación en seguridad— que tradicionalmente mantiene con los tres socios. España ya había tomado esa decisión en mayo de 2024.

Junto con Francia, a la que está previsto que se sumen este lunes otros cinco países (Bélgica, Malta, Andorra, Luxemburgo y San Marino) en la llamada conferencia de dos Estados para una solución negociada al conflicto palestino, el paso al frente dado por Canadá y el Reino Unido es especialmente significativo, al ser en el seno del G-7, el grupo de las economías más desarrolladas del mundo.

Noticia en desarrollo....