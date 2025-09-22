Este lunes comienza la sesión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU (AGNU), el mayor evento diplomático donde líderes políticos se reúnen para debatir los conflictos internacionales más acuciantes. A 80 años de su creación, el cónclave multilateral llega en un momento difícil por varios motivos: el genocidio en Gaza y las guerras en Ucrania o Sudán, el reconocimiento el estado palestino por parte de aliados históricos de Israel; y otros desafíos globales propios del siglo XXI, como la crisis climática y el avance de la Inteligencia Artificial (IA).

Pero además ocurre en un contexto de auge de un fervor nacionalista y proteccionista —contrapuestas a la globalización que elevó a Beijing al rol de superpotencia— que no discrimina fronteras y encontró un cauce político con Donald Trump en su segundo mandato. El presidente de Estados Unidos, el país que más ha aportado a la ONU desde su creación, desacreditó la función del multilateralismo y redujo drásticamente los fondos como parte de su agenda America First (Primero EEUU) que encuadra su segundo mandato. Lo que siguió fue una crisis presupuestaria inédita en el organismo creado en 1945 para promover la paz y la seguridad internacional, como respuesta a la carnicería que supuso la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de las dificultades, la Asamblea General sigue siendo un gran escenario diplomático, con más de 140 líderes mundiales, altos funcionarios y delegaciones reunidos en Nueva York durante la próxima semana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se reprogramó el viaje de Milei a EE.UU. para reunirse con Trump, Netanyahu y el FMI

La agenda de la Asamblea General de ONU, día por día

El debate general, que comenzará el martes 23 de septiembre, es el evento principal y tendrá como primer orador al brasileño Lula da Silva, en un discurso atravesado por la condena internacional a Jair Bolsonaro, recientemente sentenciado a 27 años por intento de golpismo a pesar de la presión de su par estadounidense y las sanciones arancelarias.

El anfitrión, el presidente estadounidense Donald Trump, hablará después, según marca la tradición. El presidente estadounidense podría utilizar su intervención para reafirmar su postura frente a los conflictos en Gaza y Ucrania, su política arancelaria, y su endurecimiento migratorio. Ese día también están previstas dos sesiones clave del Consejo de Seguridad: una sobre la guerra en Gaza y otra sobre Ucrania.

Estados Unidos llega a la AGNU bajo fuertes críticas, tanto por haber vetado una nueva resolución sobre Gaza, que pedía el alto al fuego y la liberación de los 48 rehenes israelíes; como por haber revocado las visas de la delegación Autoridad Nacional Palestina (ANP), incluido el presidente Mahmud Abás. Abás hablará finalmente por videollamada, tras una votación de la AGNU que autorizó su intervención remota.

Creación del Estado palestino. El 12 de septiembre de 2025 la AGNU aprobó la resolución de la cuestión palestina.

El estado de Palestina, eje de la agenda de la 80° Asamblea de la ONU

Las trabas del gobierno estadounidense, alineado al desenfrenado gabinete israelí y los designios de Benjamin Netanyahu, ocurrió en vísperas del reconocimiento formal del estado palestino por parte de países occidentales históricamente alineados a Israel, como Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Malta, en cuyas capitales ya comenzaron las gestiones para que las "misiones palestinas" se transformen en embajadas.

El lunes, en la previa al inicio de la sesión de alto nivel, la cuestión palestina será el eje central de una conferencia organizada por Francia y Arabia Saudita. La agenda de la Declaración de Nueva York prioriza el cese al fuego en Gaza, la liberación de los rehenes y el acceso irrestricto de asistencia humanitaria. "No es una promesa vaga para un futuro lejano, sino una hoja de ruta que comienza con las prioridades principales", sostuvo el canciller francés, Jean-Noel Barrot.

Arabia Saudita y Francia. Este lunes impulsan una conferencia conjunta sobre la cuestión palestina.

Emmanuel Macron viene insistiendo hace meses con la creación del estado palestino, la histórica deuda de las potencias occidentales desde que la ONU votó en 1947 la resolución 181, que dispuso la partición del antiguo mandato británico en dos Estados: uno judío y otro árabe, además del estatus especial de Jerusalén. "Es la única manera de dar una solución política a una situación que debe terminar", sostuvo el presidente galo.

La ONU aporta las pruebas del genocidio que comete Israel en Gaza

Javier Milei coincidirá con los mandatarios de México y Polonia

En paralelo, el presidente Javier Milei también será uno de los protagonistas de la primera jornada de debate en la AGNU. Su postura contraria al Pacto del Futuro, en función de la supuesta "batalla cultural" contra el progresismo (woke), choca con uno de los pedidos que más circula entre la delegaciones internacionales: la ratificación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, un compromiso firmado en 2015 actualmente en jaque.

Tal como marca eventos de este calibre, la delegación argentina —que incluye tanto a Karina Milei como a los ministros Luis Caputo y Gerardo Werthein— buscará apoyo internacional para el gobierno libertario asfixiado de cara a las elecciones de octubre. Incluso a pesar de su cruzada "anti multilateral" contraria a la tradición diplomática argentina, que incluyó el retiro de la OMS o del Consejo de Derechos Humanos de ONU. La postal más buscada es la bilateral con Donald Trump, confirmada para el mismo martes. Dos días después, la delegación argentina participará de la entrega de un nuevo premio a Milei (Global Citizen Award), a manos del secretario de Comercio de EEUU, Scott Bessent.

Javier Milei. El presidente disertará en la ONU el próximo martes.

Además de la intervención del presidente argentino, el martes se prevé la disertación de Claudia Sheinbaum —la primera presidenta de México— y de Karol Nawrocki, presidente de Polonia, cuyo país denunció incursiones rusas con drones en sus fronteras, lo que provocó una escalada en el este de Europa en las últimas semanas. La lista incluye también a los líderes de Turquía, Jordania, Egipto y Qatar, varios de los cuales condenaron los recientes ataques israelíes en territorio qatarí.

Guerras, IA y crisis climática: más diplomacia cara a cara

El miércoles 24 estará marcado por la cumbre climática, convocada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, donde los líderes presentarán nuevos compromisos en vísperas de la COP30 en Brasil. Según el sitio web de la ONU, el foco es "acelerar la acción para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales".

Ese mismo día se espera el discurso del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que hablará después de reunirse con Trump por tercera vez. A tres años y medio de la mayor guerra a gran escala desde la Segunda Guerra, Zelenski buscará respaldo explícito a sus exigencias de seguridad para firmar un acuerdo con Rusia, en medio del recrudecimiento de los ataques aéreos de los últimos días que "enojaron" al magnate republicano.

Zelenski y Trump. Los presidentes se reunirán nuevamente en Nueva York para negociar la guerra en Ucrania.

También se espera el debut en el foro el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en plenas negociaciones por su programa nuclear y una paz fría con Israel tras el interludio bélico de junio pasado. Y el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Shara, quien llegó al poder tras la caída de Bashar al-Assad y constituye otro de los ejes clave del mapa de Medio Oriente, en función de su reciente acercamiento a Tel Aviv.

El jueves 25 será el turno del debate sobre Inteligencia Artificial, uno de los temas que busca marcar agenda a futuro. Ese día también se presentará la declaración pregrabada de Mahmud Abás. Ese día se abordará nuevamente la situación humanitaria en Gaza en medio del avance israelí en la ciudad capital que acumula decenas de muertos, hambruna y desplazamientos masivos en los últimos días. Se espera, además, la intervención del primer ministro de Sudán, Kamil Idris, en medio de una guerra civil que lleva dos años sin tregua.

Parias: Netanyahu, Lavrov y Gil Pinto cerrarán la primera semana de la AGNU

El viernes 26 abrirá con el discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cada vez más aislado internacionalmente y enfrentado a su propio liderazgo militar. Disertará después de que la ONU publicara un informe donde confirma que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y que fue remitido a la Corte Internacional de La Haya. Netanyahu, perseguido por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, en vísperas de la AGNU ordenó represalias por las iniciativas en favor del estado palestino, incluidos nuevos asentamientos en Cisjordania.

La poderosa Kim Yo Jong: ¿es ella la heredera del régimen norcoreano?

En el cierre del fin de semana también se espera al ministro ruso Serguéi Lavrov, en representación del presidente Vladimir Putin, quien limitó sus viajes internacionales desde que la CPI emitió una orden de arresto en su contra al igual que su colega israelí. Y el canciller venezolano Yván Gil, quien denunciará el endurecimiento de la presión militar y política de Washington sobre Caracas, como respuesta a los ataques de presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe.

La apuesta de China por el multilateralismo

La hambruna en Gaza y el boicot en el Consejo de Seguridad para un alto al fuego es una prioridad para otro de los protagonistas de la AGNU: el primer ministro de China, Li Qiang, quien disertará el viernes 25. El representante de Xi Jinping propondrá la Iniciativa para la Gobernanza Global, con la que Beijing busca apuntalar el multilateralismo para encarar los desafíos globales del sXXI en sintonía con el lema del 80 aniversario de la ONU: "Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos".

Xi Jinping. El presidente de China propondrá su Iniciativa para la Gobernanza Global.

De esta forma, quedó desestimado el cruce de alto nivel entre Trump y Xi en los pasillos de la ONU en Nueva York. En cambio, se reunirán la próxima cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico, según afirmó el estadounidense recientemente, quien además "elogió" el acuerdo sobre TikTok enfriando la tensión post escalada arancelaria en abril. "Los presidentes de ambos países mantienen una estrecha comunicación", sostuvo el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, este lunes 22 de septiembre.

Otros protagonistas del cierre de la semana diplomática serán el británico Keir Starmer, el canciller indio S. Jaishankar y el canadiense Mark Carney. El primer ministro de Canadá tomó otro protagonismo no solo por su reconocimiento ante la cuestión palestina sino tras haber formado una alianza económica con México para resistir los aranceles de Trump.

Finalmente, el lunes 29 cerrarán la AGNU los representantes de países poco visibles en la escena internacional pero sacudidos por crisis profundas, como Afganistán —bajo control talibán tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021— y Sudán del Sur. Será el cierre de una Asamblea General que, a pesar de las fracturas, la desconfianza y la polarización, sigue siendo un escenario clave para medir el pulso del liderazgo político mundial.