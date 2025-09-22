El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate Elon Musk se reencontraron públicamente este domingo durante el funeral de Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre. Tras casi tres meses de su confrontación pública en las redes sociales, los empresarios se dieron la mano y mantuvieron una charla amistosa.

El evento se realizó en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, ante más de 70.000 seguidores de Kirk. Allí las cámaras de la transmisión del funeral captaron el momento en que los dos líderes republicanos dejaron de lado sus diferencias y sus acusaciones cruzadas. La foto de ambos conversando fue compartida por la cuenta oficial de la Casa Blanca en la plataforma de redes sociales X, de la cual Musk es propietario.

Lo mismo hizo Musk. Tanto la cuenta oficial del Gobierno estadounidense como la del dueño de la red social escribieron lo mismo, refieriéndose al reencuentro: "Por Charlie". Un video, además, muestra un momento de la conversación y el apretón de manos ameno que se dan. Tras el gesto de cercanía y el discurso de la viuda de Charlie Kirk, Erika, quien expresó perdón por el hombre acusado por el asesinato, Musk tuiteó: "Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden".

El dueño de Tesla fue clave durante la campaña electoral de Trump en 2024, a la que donó más de 270 millones de dólares. El apoyo fue tal que luego de los comicios fue designado responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado para reducir el gasto público. No obstante, frente a una serie de desacuerdos con el plan fiscal y presupuestario nacional, abandonó su cargo a finales de mayo.

Tras el retiro de Musk como parte del Gobierno nacional, las tensiones entre ambos escalaron en junio, mediante un intercambio de mensajes agresivos en redes sociales. Así, el empresario a través de una publicación en X aseguró que las autoridades federales tienen información adicional sobre Trump en el caso Epstein y que debía ser sometido a juicio. Además, después del desacuerdo Musk llegó a anunciar que estaba lanzando su propio partido "Estados Unidos Primero", pero hasta ahora poco se ha materializado.

El empresario Musk estuvo presente en el funeral de Kirk

El funeral de Charlie Kirk, una reunión de ultraconservadores y ultraderechistas

Al evento de este domingo también asistieron otros líderes destacados que se pronunciaron con discursos de alabanza para el activista. Entre ellos el vicepresidente y amigo cercano de Kirk, JD Vance; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En un ambiente tenso, marcado por el esfuerzo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en brindar medidas de protección a la ciudad, el funeral de Kirk reunió a líderes políticos, funcionarios gubernamentales y seguidores de ultraderecha como ultraconservadores.

Musk fue designado responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental, pero renunció en mayo

El evento fue convocado para honrar la vida y legado del fundador de Turning Point, organización juvenil conservadora dedicada a la promoción de principios y libertad de expresión. El jueves el grupo anunció que la viuda, Erika Kirk, ocupará su lugar. "La junta directiva de Turning Point ha elegido por unanimidad a Erika Kirk como nueva directora ejecutiva y presidenta de la junta", publicó el jueves en X.

"En conversaciones previas, Charlie expresó a varios ejecutivos que esto era lo que deseaba en caso de fallecer", explicó Turning Point. "El movimiento que mi esposo construyó no morirá", había prometido la mujer dos días después de que su esposo fuera asesinado a tiros en un campus universitario.

Lo cierto es que el fallecimiento de Charlie Kirk, tras recibir un disparo en el cuello, inauguró una nueva preocupación nacional sobre la protección de figuras públicas y la vigilancia de la libertad de expresión en actos presenciales. El tiroteo también puso de manifiesto las divisiones en la sociedad estadounidense. La agencia AFP informó sobre personas que fueron despedidas tras publicar en redes sociales mensajes celebrando la muerte de Kirk o burlándose de él.

