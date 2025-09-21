El presidente de Estados Unidos Donald Trump, junto a otros altos funcionarios, rinde homenaje al activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en la Universidad de Utah, en un acto celebrado en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona. Al salir de la Casa Blanca rumbo al oeste, afirmó que la ceremonia tendría como objetivo “celebrar la vida de un gran hombre. Realmente un gran hombre. Será un día muy duro”.

Según la transmisión en directo de la organización Turning Point USA, los asistentes llegaron vestidos de rojo, blanco y azul, cumpliendo con la indicación de usar sus “mejores atuendos de domingo”. Algunos de ellos comenzaron a llegar desde la madrugada para despedir a uno de los principales referentes del movimiento conservador norteamericano.

Al evento asistieron la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el vicesecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller; Donald Trump Jr., y Elon Musk, exasesor principal del presidente de Estados Unidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La seguridad del evento estuvo a cargo del Servicio Secreto y agencias locales, con la calificación más alta del DHS para garantizar la protección de todos los participantes.

El evento, titulado “Construyendo un Legado: Homenaje a Charlie Kirk”, se realizó en el estadio, que registró un lleno absoluto con 73.000 asistentes. Al inicio de la ceremonia se escucharon cánticos evangélicos, seguidos de una interpretación de “Gracia divina” por un conjunto de gaiteros frente a un gran retrato de Kirk sobre un enorme escenario.

Siguiendo la apertura, Rob McCoy, pastor de California cercano a Kirk, dio inicio al servicio, que incluyó el himno nacional y discursos de varios oradores, entre ellos Trump como figura principal, el vicepresidente JD Vance y Erika Kirk, viuda de Charlie y nueva directora ejecutiva de Turning Point USA. A cargo de la musicalización del acto estuvieron artistas cristianos como Chris Tomlin, Brandon Lake, Phil Wickham, Kari Jobe y Cody Carnes.

Ante la magnitud del acto, el Servicio Secreto y agencias estatales y locales garantizaron la seguridad, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le asignó la calificación más alta, nivel reservado para eventos como el Super Bowl, designándolo como evento especial de nivel 1 (SEAR-1) para coordinar recursos federales.

Quién era Charlie Kirk, el joven líder y referente del movimiento conservador de Estados Unidos

El militante de derecha y cercano al presidente estadounidense Donald Trump era padre de dos hijos y saltó a la escena nacional en 2012, a los 19 años, al fundar Turning Point USA (TPUSA), una organización juvenil sin fines de lucro destinada a movilizar a jóvenes en defensa de los valores conservadores, el libre mercado y el individualismo. A partir de entonces, se convirtió en una figura central del movimiento conservador en Estados Unidos.

Su presencia en conferencias, redes sociales, programas de radio y podcasts lo consolidó como uno de los principales voceros de la nueva derecha, especialmente entre los jóvenes. A través de TPUSA, criticó con fuerza a la izquierda, al “big government”, al avance del progresismo cultural en los campus universitarios y a sus aliados políticos cercanos.

A pesar de su estilo directo y confrontativo, que le granjeó seguidores, también generó detractores y acusaciones de que su organización fomentaba la polarización y difundía información inexacta o engañosa.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, se convirtió en un referente juvenil de la derecha estadounidense, movilizando a miles de seguidores en universidades y redes sociales.

Seguidores de Kirk se destacaron por su activismo en conferencias, campus universitarios y plataformas digitales, consolidando su influencia en el movimiento conservador juvenil.

En relación a su carrera pública, Kirk enfrentó constantes cuestionamientos por la difusión de datos falsos y por el tono agresivo de sus intervenciones, y muchos críticos lo responsabilizaron de alimentar la división política y la radicalización de ciertos sectores juveniles. Para sus seguidores, sin embargo, representaba una voz firme en defensa de los valores tradicionales y un contrapeso frente al avance de las ideas progresistas en la sociedad estadounidense.

MV / EM