Cómo y cuándo será el funeral de Charlie Kirk: en un estadio de la NFL y con la asistencia de Donald Trump

El funeral del ex activista Charlie Kirk, asesinado el pasado miércoles, se llevará a cabo el próximo domingo 21 de septiembre en un estadio de la NFL a partir de las 11 de la mañana hora local. El servicio contará con la presencia del jefe de Estados de Estados Unidos, Donald Trump, quien responsabilizó a la “izquierda radical y a los lunáticos” de haberle causado la muerte durante un evento universitario en el estado norteamericano de Utah.

El último miércoles, Trump realizó declaraciones a la cadena de televisión National Broadcasting Company (NBC) y manifestó que “quisiera ver a la nación sanar” tras el fallecimiento de su aliado ideológico fallecido tras recibir un disparo en el cuello y enfatizó que “el país está lidiando con un grupo de izquierda radical, y ellos no juegan limpio”.

"Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar": la nota que dejó Tyler Robinson, su supuesto asesino

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La organización Turning Point USA, fundada por Charlie Kirk, activo el sitio web 'Fight for Charlie' para anunciar el funeral en el estadio de fútbol americano State Farm, con capacidad para más de 60.000 personas ubicado en la localidad de Glendale, Arizona.

La convocatoria de Turning Point USA al funeral de Charlie Kirk

A través de su cuenta oficial de la red social X, Turning Point USA convocó a la comunidad: “Únase a nosotros para celebrar la extraordinaria vida y el legado perdurable de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense.

La mañana del domingo 21 de septiembre, en el State Farm Stadium, casa de los Cardenales de Arizona, en Glendale”.

Quién es Erika Frantzve, la esposa del influencer trumpista baleado: de Miss Arizona a viuda que promete "gritos de guerra"

“Charlie murió haciendo lo que amaba: luchar por la verdad, por la fe, por la familia y por Estados Unidos. Su sacrificio perdurará como una luz guía para las generaciones futuras”, sostuvieron dese Turning Point USA.

Erika Kirk: “Los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra”

La esposa y viuda del difunto, Erika Kirk, acentuó: “Los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra” y expresó que “por toda la eternidad llevará la gloriosa corona del mártir”.

Atentados de falsa bandera: qué son y por qué hay sospechas sobre el asesinato de Charlie Kirk

Erika Kirk junto al ataúd de Charlie Kirk

“Los infames responsables del asesinato de mi marido no tienen ni idea de lo que han hecho”, concluyó Erika Kirk en su primera aparición pública tras el ataque perpetrado contra la vida de su compañero de vida.

Fuente: con información de agencia EFE

PM