Donald Trump anunció que capturaron al presunto asesino de Charlie Kirck: "Lo tenemos"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump confirmó en una entrevista con Fox News que capturaron al asesino de Charlie Kirk: “Con un alto grado de certeza, tenemos bajo custodia al sospechoso del asesinato”.

El mandatario estadounidense afirmó que que un ministro involucrado con las fuerzas del orden entregó al sospechoso a las autoridades: “Alguien muy cercano a él dijo: ‘Hmm, ese es él’”.

El sospechoso arrestado es un joven de 22 años de Utah, dijo un funcionario de las fuerzas de seguridad en off the record a The Associated Press. Las autoridades lo identificaron como Tyler Robinson.

La noticia del arresto llegó horas después de que el FBI y funcionarios estatales pidieran ayuda pública al publicar videos y fotografías del sospechoso, una acción que parecía indicar que las fuerzas del orden no estaban seguras del paradero de la persona.

Según apuntaron varios medios, Tyler Robinson fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

Según el gobernador de Utah, Spencer Cox, fue un familiar del supuesto asesino del activista conservador Charlie Kirk quien lo entregó a la policía.

“Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox en una rueda de prensa.

Robinson fue descripto por allegados como un buen estudiante. Distintos medios de comunicación estadounidense compartieron varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo había sido encontrado envuelto en una toalla en un bosque cercano al lugar del hecho. En ella se recuperó un cartucho usado de la recámara y otras tres balas en el cargador, según información revelada por las fuerzas del orden.

La detención de Tyler Robinson, el supuesto asesino de Charlie Kirk

Robinson fue puesto en custodia de la policía local sobre las 23.00 de la noche del jueves (05.00 hora argentina), según informaron fuentes federales a The New York Times.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, publicó en su cuenta de la red social X un mensaje en el que agradece "al gobernador Spencer Cox, a las fuerzas del orden de Utah, a Kash Patel y al FBI por dedicarle a este caso el tiempo, los recursos y el esfuerzo que merecía". Además, agregó: "Este es un gran avance, y todos los que ayudaron, desde los profesionales de las fuerzas del orden hasta quienes dieron pistas, merecen nuestro reconocimiento y gratitud".

De todas maneras, Vance remarcó: "En cierto modo, la investigación aún está en sus primeras etapas. Pero creo que tenemos al tirador bajo custodia".

Charlie Kirk recibió un disparo mientras hablaba ante una multitud reunida en un patio de la Universidad del Valle de Utah en Orem. Más de 7000 pitas y consejos se acumularon mientras las autoridades respondían al último acto de violencia política en Estados Unidos.

El asesinato de Kirk es el ejemplo más reciente de cómo las medidas de seguridad comunes pueden ser burladas en una época de creciente violencia política, cuando cualquier persona vinculada al proceso político es un objetivo potencial.

Expertos en seguridad entrevistados por AP cuestionaron si el evento contó con personal suficiente, pero también reconocieron las limitaciones tanto de las fuerzas policiales del campus como de los espacios al aire libre.

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenían nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

