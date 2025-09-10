El presidente Javier Milei envió este miércoles sus condolencias a la familia de Charlie Kirk, el activista conservador aliado del mandatario estadounidense Donald Trump que fue asesinado de un disparo en un acto en una universidad de Utah. El líder de La Libertad Avanza compartió una fotografía que se tomó junto al joven activista y señaló a los "fenómenos de izquierda" como culpables del atroz crimen.

"Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente", expresó el Jefe de Estado a través de una publicación en la red social X. El director ejecutivo del grupo de derecha Turning Point USA fue baleado mientras hablaba frente a miles de personas en el campus de la Utah Valley University.

Así le dispararon a Charlie Kirk, el activista pro Trump asesinado durante una charla en Utah

El mandatario argentino expresó que Kirk "fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región". En ese sentido, agregó tajante: "La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio".

"El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós", sostuvo hacia el final de su mensaje. El encuentro entre el fundador del espacio libertario y el activista estadounidense ocurrió el 14 de noviembre de 2024, cuando Milei visitó a Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida, para un evento conservador organizado por el America First Policy Institute.

En esa ocasión, Milei se reunió con el dirigente republicano y se difundieron fotos y videos junto a Kirk y otros aliados conservadores como Matt Gaetz, abogado y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 2017 hasta su renuncia en 2024.

Además, Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, compartió imágenes de aquella reunión y se expresó acerca de la noticia del asesinato del padre del movimiento juvenil Turning Point USA. “Tipazo. Mataron uno nuestro”, lamentó el realizador cinematográfico.

En ese video, previo al momento en que se tomó la foto que finalmente compartió Milei, mientras ambos miraban a cámara, Kirk soltó un “¡afuera", sello discursivo característico del mandatario para referirse a los recortes con el fin de eliminar el gasto público y cuya mención desató risas en el lugar.

El asesinato de Charlie Kirk

La publicación de Oria subraya la cercanía ideológica entre el presidente argentino y la cabeza de Turning Point USA, una de las organizaciones juveniles conservadoras más influyentes de Estados Unidos. El ataque ha generado una ola de condenas a nivel global y puso de manifiesto la creciente violencia política en Estados Unidos.

Un video del lugar de los hechos muestra al activista hablando bajo una carpa frente a miles de personas en el establecimiento educativo, cuando de repente se escucha el sonido de un disparo. En la grabación se ve a Kirk agarrándose el cuello, desplomándose en su silla y se oyen gritos entre el público.

Tras conocerse la noticia y después de que el influencer fuera trasladado al Timpanogos Regional Hospital, Trump confirmó el fallecimiento de su aliado mediante un posteo en la plataforma Truth Social. "El gran e incluso legendario Charlie Kirk, murió. Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros", sostuvo el mandatario republicano.

Y añadió: "Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Erika, y su familia. ¡Charlie, te amamos!". La fundación de Turning Point USA en 2012, cuando Kirk tenía 18 años, ocurrió para promover ideas como la baja de impuestos y la implementación de un gobierno limitado en los campus universitarios.

A pesar de las dudas iniciales, respaldó fervientemente a Trump después de su postulación como candidato republicano en 2016. También fue asistente personal de Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente, durante la campaña electoral.

