El presidente estadounidense no descarta una guerra con Caracas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra directa con Venezuela en una entrevista publicada el viernes, luego de intensificar esta semana la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero.

“No lo descarto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News sobre un choque bélico con el gobierno de Nicolás Maduro.

Cuando se le preguntó si desea derrocar al líder chavista, evitó responder directamente. “Él sabe exactamente lo que quiero. Lo sabe mejor que nadie”, sostuvo.

Washington desconoce las dos reelecciones de Maduro, en 2018 y 2024, a las que considera fraudulentas. Especialmente la última porque nunca presentó las actas del escrutinio electoral.

La Justicia estadounidense acusa al mandatario chavista de “narcoterrorismo” y en esa línea aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.

Maduro, en tanto, afirma que Washington busca un cambio de régimen en Venezuela para apoderarse de las riquezas naturales del país.

El presidente estadounidense también ha insistido en las últimas semanas en que pronto iniciará ataques terrestres contra narcotraficantes, algo que hasta ahora no sucedió.

En cambio, puso el foco en el petróleo de Venezuela, el país que posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo. El martes ordenó un “bloqueo total” de los petroleros sancionados que lleguen o salgan de los puertos venezolanos.

En la entrevista, realizada el jueves, Trump también dijo que podría haber más incautaciones de petroleros. Militares estadounidenses tomaron posesión el 10 de diciembre de un buque cisterna sancionado por el Departamento del Tesoro que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

En respuesta, Venezuela destinó naves de guerra para proteger a sus cargueros con crudo, lo que podría llevar a un enfrentamiento con la flota de Estados Unidos.

Este viernes, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que las operaciones de Washington contra buques venezolanos no se detendrán. “No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de aplicar las leyes de EE.UU. en términos de buques que están sancionados”, afirmó, cuando se le preguntó sobre el anuncio de Caracas de que su Armada escoltará a petroleros.