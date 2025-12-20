Putin niega que sea responsable de la cruenta guerra en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este viernes que las fuerzas de su país avanzan “en toda la línea de contacto” en Ucrania, negó que su gobierno sea responsable del inicio del conflicto y sostuvo que el fin de la guerra depende de Kiev y de Occidente.

Estas controvertidas declaraciones fueron realizadas durante su conferencia de prensa anual en Moscú, en un contexto de renovados esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y Europa para encontrar una salida negociada al conflicto iniciado en febrero de 2022.

“Nuestras tropas avanzan en toda la línea de contacto y estoy seguro de que antes de que termine el año veremos nuevos éxitos”, aseguró el mandatario ruso. Rusia controla actualmente cerca del 19% del territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexada en 2014, según la agencia AFP.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El jefe del Kremlin sostuvo, además, que el desenlace del conflicto “está completamente en manos” de Ucrania y de sus aliados: “La pelota está en el campo de nuestros rivales, empezando por la cabeza del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos”.

En ese marco, se refirió a la decisión adoptada por la Unión Europea en su última cumbre de no usar los activos rusos congelados en el bloque para financiar un préstamo a Ucrania. El mandatario dijo que el uso de esos fondos sería “un atraco” y advirtió que tendría “consecuencias graves”. Más de 200.000 millones de euros del Banco Central ruso permanecen inmovilizados en la entidad financiera Euroclear, con sede en Bruselas.

Desde Varsovia, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que, en caso de una derrota en Ucrania, Rusia atacaría de manera “inevitable” a Polonia. Putin rechazó esa advertencia y aseguró que Moscú no tiene intención de iniciar hostilidades contra otros países “si se respetan nuestros intereses”.

El conflicto con Ucrania continúa siendo una de las mayores preocupaciones de la población rusa, en un contexto de inflación elevada, sanciones occidentales y señales de desaceleración económica tras dos años de crecimiento impulsado por el gasto militar.

La cuestión territorial es el principal obstáculo para una negociación de paz. Aunque circuló una propuesta de Washington que incluía concesiones territoriales por parte de Ucrania, el estatus de las regiones que Rusia asegura haber anexionado en 2022 sigue sin resolverse y mantiene trabado el diálogo.

Según un sondeo del centro independiente Levada, el 21% de los rusos quiere que Putin responda cuándo terminará la “operación militar especial”. Otra de las preguntas que apareció en esta encuesta es por la economía. Un 16% de los encuestados quiere saber cuándo mejorarán sus condiciones de vida.

Si bien la economía rusa amortiguó el impacto de las sanciones occidentales sobre los hidrocarburos, hay tensiones estructurales vinculadas a la escasez de mano de obra y al elevado costo del crédito.

En ese contexto, el Banco Central de Rusia redujo medio punto la tasa de interés de referencia, que quedó en el 16%, en un escenario de desaceleración: la entidad prevé que el PBI crecerá entre el 0,5% y el 1% este año, muy por debajo del 4,3% de 2024.