El director del FBI, Kash Patel, afirmó que Tyler Robinson, el presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk, manifestó su intención de "eliminar" al activista conservador en una nota escrita antes del atentado. Además, aseguró que se encontró ADN coincidente con el de Robinson en el lugar desde donde se disparó el asesino de Kirk.

En declaraciones a la cadena Fox en la mañana de este lunes, Patel explicó que el FBI obtuvo "pruebas forenses" de la nota, que "fue destruida" posteriormente. Patel indicó que Robinson había escrito: "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

El director del FBI agregó que la nota fue redactada antes del tiroteo, y que quedó en el domicilio del sospechoso y de su pareja. Dijo que los investigadores habían confirmado el contenido de la nota mediante "entrevistas agresivas".

Charlie Kirk, cofundador de la organización ultraconservadora Turning Point USA, fue ultimado a balazos en la Universidad Utah Valley, en Orem, el miércoles 10 de septiembre.

Según testigos, Robinson habría disparado a Kirk desde un tejado a una distancia de unos 125 metros y huido de la escena del crimen, donde quedó un rifle de cerrojo con mira telescópica envuelto en una toalla. Tras una intensa cacería, Robinson se entregó a la policía un día y medio después del crimen, y fue capturado como principal sospechoso, aunque su culpabilidad no está confirmada. Según el FBI, “se niega a cooperar”.

En una entrevista con NBC, el director del FBI precisó que el ADN del sospechoso apareció en un destornillador hallado en el tejado y en una toalla que envolvía el arma descartada. Patel confirmó que los resultados de ADN corresponden "positivamente al sospechoso bajo custodia".

El gobernador de Utah acusa al sospechoso de izquierdista y señala que su pareja es trans

En una entrevista en la cadena NBC, el gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, aseguró que "claramente” existía “una ideología izquierdista" en Robinson, basándose en entrevistas con sus familiares y conocidos. Agregó que amigos de Robinson habían confirmado que estaba inmerso en una "cultura de internet profunda y oscura, la cultura de Reddit, y otros lugares oscuros de internet". Unos días antes, Cox había recordado en público que en Utah rige la pena de muerte.

Robinson no tiene ninguna afiliación política registrada, y figura como inactivo en los registros estatales. Esto significa que en las dos elecciones generales más recientes no votó. Sus padres están afiliados al partido republicano, el que llevó al poder a Donald Trump.

Además, Cox mencionó públicamente que la pareja del sospechoso es una persona trans, insinuando que esto podría ser una motivación para su odio al influencer asesinado. Charlie Kirk y su esposa Erika hablaban encendidamente en contra de las personas trans, el matrimonio entre personas del mismo sexo y las minorías sexuales en las conferencias de su organización, Turning Point USA.

Por ahora, los forenses continúan peritando el arma de fuego que mató a Kirk. El gobernador Cox declaró el domingo que este martes presentarán los cargos oficiales. Mientras tanto, los seguidores de Kirk expresan su dolor y su enojo. Su viuda, Erika, también activista ultraconservadora, dijo en un video: “No saben lo que acaban de encender”.

