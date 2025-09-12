Quién es Tyler Robinson, el joven acusado del salvaje asesinato de Charlie Kirk en Utah

Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a la policía un día y medio después de asesinar a Charlie Kirk, activista conservador de 31 años, durante una charla en la Utah Valley University, en Orem. El crimen conmocionó a la clase política estadounidense, no solo por la relevancia de la víctima sino también por el perfil del agresor: un joven de familia estable y sin antecedentes que lo volvieran “sospechoso” en apariencia.

El miércoles, Kirk respondía una pregunta sobre los asesinatos masivos en Estados Unidos cuando Robinson disparó un único tiro desde unos 125 metros de distancia. La bala le atravesó el cuello y provocó su muerte casi instantánea.

Caption

Testigos señalaron que Robinson huyó dejando atrás un rifle de cerrojo con mirilla telescópica, envuelto en una toalla, además de munición con inscripciones. Entre ellas se leían frases como: “¡Hey, fascista, atrápala!”, “Bella Ciao” —en referencia a la canción antifascista italiana— y “si estás leyendo esto eres gay”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un perfil inesperado

Nacido en 2003, Robinson no era estudiante de la universidad. Según relató el gobernador Spencer Cox, la familia del joven le compartió que estaba en contra de Kirk y que parecía “lleno de odio y difundiendo odio”. En los días previos al crimen, se había vuelto “más político” y dejó mensajes en la aplicación Discord, revisados por los investigadores, donde hablaba de “recuperar un rifle de un punto de entrega”, de “dejarlo en un arbusto” y de “cambiarse de atuendo” tras usarlo.

La búsqueda de Robinson se convirtió en una prioridad para la policía de Utah

El compañero de cuarto de Robinson permitió a la policía tomar fotografías de esos mensajes, que constituyen una prueba clave en la investigación.

La muerte de Kirk desató una verdadera cacería humana en Utah. Miles de policías participaron en el operativo de búsqueda, mientras el joven permanecía prófugo. Finalmente, según relató el presidente Donald Trump en una entrevista con Fox News, un familiar cercano lo convenció de entregarse.

Quién era Charlie Kirk, héroe de los conservadores estadounidenses y un aliado "legendario" para Trump

Trump, que al comienzo había atribuido el ataque a la “izquierda radical”, moderó luego su discurso: “Kirk abogaba contra la violencia. De esa manera quiero que la gente responda”. El mandatario le otorgó póstumamente a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, en reconocimiento a su militancia.

Quién era Charlie Kirk y las reacciones del arco político

Kirk era una figura central del movimiento juvenil conservador. Fundador de Turning Point USA, se había convertido en un referente para sectores nacionalistas y cristianos en universidades de todo el país. En la última campaña presidencial fue un aliado clave de Trump, y su gira “American Comeback” buscaba reforzar ese vínculo con los jóvenes.

El gobernador Cox calificó el crimen como “un ataque al experimento estadounidense” e instó a la juventud de Utah a no responder con violencia. La conmoción traspasó las fronteras partidarias: tanto demócratas como republicanos condenaron el asesinato.

Kirk era un referente para la derecha nacionalista estadounidense

El cuerpo de Kirk fue trasladado a Phoenix, Arizona, en el avión del vicepresidente JD Vance, quien ayudó a cargar el ataúd junto a la viuda, Erika Kirk, que también viajaba a bordo. En la noche del jueves se realizaron vigilias en campus y plazas públicas en todo el país. Jóvenes encendieron velas y recordaron al activista, en un clima de unidad poco habitual en la polarizada sociedad estadounidense.

Testimonios ciudadanos

En Orem, testigos del ataque contaron su impresión a la agencia AFP. “Lo vemos todo el tiempo y por eso realmente se siente como si hubieran matado a un miembro de tu propia familia”, dijo Dave Sánchez, de 26 años. Otro joven, Jonathan Silva, de 35, resumió la incredulidad generalizada: “Todavía me parece una locura que esto haya ocurrido. Es totalmente surrealista”.

DCQ