Brasil respondió de forma contundente a las amenazas de Estados Unidos tras la condena de Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado, lo que generó una amenaza directa de Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, que fue rechazada inmediatamente por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Sigue la persecución política encabezada por (el juez) Alexandre de Moraes, sancionado por violar los derechos humanos, luego de que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han decidido, injustamente, encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta caza de brujas”, escribió el funcionario norteamericano en su cuenta oficial de X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Lula da Silva se defendió con un extenso comunicado que comienza aclarando: “El Poder Judicial brasileño, con la independencia garantizada por la Constitución de 1988, juzgó a los primeros acusados ​​del fallido intento de golpe de Estado, quienes gozaron de pleno derecho a la defensa. Las instituciones democráticas brasileñas respondieron al golpe (de Estado)”.

“Seguiremos defendiendo la soberanía del país ante agresiones e intentos de injerencia, vengan de donde vengan. Amenazas como la lanzada hoy por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en una declaración que ataca a las autoridades brasileñas e ignora los hechos y la evidencia contundente del caso, no intimidarán nuestra democracia”, continuó el Ministerio a través de sus redes oficiales.

Horas después, el presidente de Estados Unidos brindó una conferencia de prensa y habló de la condena: “Bueno, vi ese juicio, lo conozco bastante bien, un líder extranjero que fue un buen presidente de Brasil, y es muy sorprendente que esto haya sucedido. Esto es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo lograron en absoluto. Solo puedo decir una cosa: lo conocí como presidente de Brasil, era un buen hombre”, dijo Donald Trump.

Trump apoyó a Bolsonaro desde que comenzó el juicio en su contra y, para castigar al Gobierno de Lula da Silva por lo que consideró una “caza de brujas”, le impuso aranceles del 50% a casi todos los productos que exportaba a Estados Unidos; además, sancionó al juez Alexandre de Moraes, a quien culpó de perseguir al máximo referente de la derecha brasileña.

Reacciones opuestas en Brasilia ante la condena de Bolsonaro

La agencia AFP registró los sentimientos de un grupo de brasileños al enterarse de los 27 años de prisión que recibió su expresidente: decenas de personas se juntaron cerca de la casa del exmandatario para darle su apoyo, ondeando banderas de Brasil, Israel y Estados Unidos.

“Mantengo la fe porque Dios es justo y creo que las cosas aún pueden cambiar”, declaró Rita dos Passos, de 59 años, para, pocos minutos después gritar: “Presidente Bolsonaro, ¡te amamos!”.

“Este es el día de la injusticia. Podríamos desanimarnos, pero el Señor está con nosotros”, dijo una joven sosteniendo un rosario. “La condena del Supremo (tribunal) es injusta”, remarcó el taxista Rodrigo Rodrigues.

Jair Bolsonaro

Pero en el bar Pardim, donde suelen congregarse militantes de izquierda, el ambiente era completamente distinto. “¡Bolsonaro a la cárcel!”, festejaron varios clientes cuando el jurado decidió el destino del expresidente.

Sofía Araujo, una estudiante de 20 años, le contó al cronista de AFP: “Me eché a llorar, es un momento muy importante, que llevábamos esperando mucho tiempo. Hoy podemos celebrar, porque se ha hecho justicia”.

Jarbas Campos Pardim, el dueño del bar, compró 80 cajas de cerveza y encendió el fuego adelantándose a lo que ya había definido como una fecha histórica. “Hoy es el día de la condena, así que es un día de celebración. Es importante unirnos para demostrar que estamos juntos en la defensa de la democracia”.

João Marcelo Lopes Soares, de 25 años, llegó temprano al bar, y declaró: “Este 11 de septiembre de 2025 es un día histórico, un punto de inflexión en la lucha contra el fascismo. A pesar de la fuerte presión internacional, especialmente de Trump, creo que hay justicia en Brasil; somos un país serio”.

Los abogados de Bolsonaro apelarán la sentencia en su contra "incluso a nivel internacional"

Los abogados de Bolsonaro dieron a conocer un comunicado en las redes sociales comienza diciendo: “La defensa del expresidente Jair Bolsonaro acepta respetuosamente la decisión de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal. Sin embargo, no puede evitar expresar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria”.

“En ese sentido, seguiremos sosteniendo que el expresidente no atentó contra el Estado Democrático, nunca participó en ningún plan y mucho menos en los hechos ocurridos el 8 de enero”, sostuvieron.

El texto de los abogados de Bolsonaro diciendo que apelarán la condena

“Seguimos creyendo que el expresidente debió ser juzgado por el tribunal de primera instancia o, en su defecto, por el pleno del Supremo Tribunal Federal; de igual modo, no podemos dejar de decir, con todo respeto, que la falta de tiempo para analizar las pruebas impidió que la defensa tuviera éxito definitivo”, denunció el equipo de Bolsonaro.

Por último, los abogados adelantaron las medidas que tomarán: “La defensa entiende que las penas impuestas son absurdamente excesivas y desproporcionadas y, tras analizar los términos del fallo, interpondrá los recursos oportunos, incluso a nivel internacional”.

