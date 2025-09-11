Cómo se llegó a la condena a prisión contra Jair Bolsonaro y cómo puede seguir esta serie

“Tantas fueron sus ansias de poder, que al final terminó condenado”. El presentador de la TV brasileña que pronunció la frase se refería desde luego al expresidente Jair Bolsonaro, quien hoy recibió la peor noticia: por amplia mayoría, el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió que el político de ultraderecha deberá ir a prisión, por el hecho de haber intentado prolongar su presidencia mediante un intento de golpe de Estado, culminado el 8 de enero de 2023, que preveía incluso el asesinato de su sucesor Lula da Silva, como también del vice Geraldo Alckmin y del magistrado de la Corte Alexandre de Moraes.

Excapitán del Ejército y exdiputado federal, Bolsonaro estaba convencido que el Congreso votaría una ley de Amnistía para salvarlo de la cárcel, pero esa estrategia tampoco dio resultados. En el parlamento brasileño nadie quiso confrontar a la Justicia y el salvataje del exmandatario quedó, eventualmente, para más adelante.

Igualmente ineficaces fueron las presiones internacionales. El hijo del reo, el diputado Eduardo, se fue a Washington en marzo y se quedó a vivir en el DF norteamericano, donde permanece hasta hoy. Desde allí libró una batalla bastante exitosa: pudo convencer a la actual administración republicana que debía utilizar todos los instrumentos a mano para obligar al actual Gobierno brasileño a dejar a su padre en libertad. Así, de buenas a primeras y sin aviso previo, la Casa Blanca resolvió presionar a Lula da Silva mediante la imposición de grandes trabas al ingreso de productos del país en el mercado norteamericano (el célebre arancel de 50% que impide, de hecho, importar bienes brasileños desde Estados Unidos). Tampoco esta acción resultó suficiente como para impedir que hoy la Corte Suprema sentencie que Bolsonaro deberá cumplir años en prisión. No siempre el presidente de la principal potencia mundial, en este caso Donald Trump, consigue convertir sus pretensiones en una orden divina.

Última en emitir su voto, la jueza del STF Cármen Lúcia, reveló que los delitos cometidos por el exmandatario eran tan graves como para justificar una pena considerable, al menos en cantidad de años. Para ella, Bolsonaro y sus aliados —tres generales, un almirante y un coronel, además de un civil— cometieron las peores transgresiones violentas contra el Estado democrático de derecho al buscar que Lula dejar el Poder para que una suerte de junta militar lo sustituyera y luego convocara a elecciones, con la exclusión de la candidatura del actual jefe de Estado.

Es cierto que, de ahora en adelante, empiezan otras deliberaciones. Primero, los jueces deben definir cuántos años de prisión le corresponden a Jair B. Y cuáles serán los castigos que merezcan sus cómplices en la intentona. Entre ellos hay tres generales y un almirante que cumplían funciones ministeriales. Pero además hay otro factor que alarga el tiempo en que Bolsonaro deberá sí o sí cumplir la condena: los recursos a ser presentados por los abogados defensores para anular la sentencia. Ese mecanismo está previsto en el código del proceso penal.

Por ahora, el expresidente está preso preventivamente en su domicilio, con una tobillera electrónica que le impide de hecho fugarse. El primer capítulo de esta segunda “temporada” de la serie debe conocerse mañana. Las reacciones populares son mayoritariamente a favor de la prisión del exlíder de ultraderecha. Aunque depende bastante del lugar donde se hagan las encuestas. En San Pablo las opiniones están divididas, como lo demuestra la última manifestación realizada en la Avenida Paulista el domingo último: no fue tanto público como el esperado, pero 50.000 partidarios llegaron a ocupar unas cuatro cuadras. Lo curioso de esta protesta es que unos cuantos seguidores desplegaron a cielo abierto una enorme bandera de Estados Unidos. Fue una actitud si se quiere polémica; es que a partir del enfrentamiento entre Donald Trump y Lula da Silva, los brasileños mostraron que para ellos lo más importante es defender “la patria” de cualquier injerencia externa.

Vale recordar que el “cruce” entre ambos mandatarios puede volverse todavía más grave. Lo cierto es que Brasil dio un paso esencial contra la impunidad golpista de la extrema derecha, algo que hoy tiene enorme repercusión internacional.

