Marco Rubio se expresó en contra de la condena a 27 de años de prisión para Jair Bolsonaro: "Estados Unidos responderá en consecuencia"

"La persecución política del violador de derechos humanos sancionado Alexandre de Moraes continúa, ya que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil decidieron injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá en consecuencia a esta cacería de brujas", expresó en su perfil de la red social X el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Fue en rechazo a la condena que la justicia de Brasil dispuso contra el expresidente Bolsonaro, encontrado culpable de tramar un intento de golpe de estado, plan en el que también se incluía asesinar al actual presidente de ese país, Lula da Silva. Del complot también participaron militares de alto rango, quienes también fueron condenados.

"Estados Unidos podría declarar reos y sospechosos y pedir la captura internacional de funcionarios de otros países, cosa que ya ha hecho con Venezuela y Cuba, y podría hacerlo con Brasil. También podría entorpecer aún más las ya complicadísimas negociaciones por los aranceles comerciales y además podría desplegar acciones encubiertas", conjeturó el periodista Martín Granovsky en "QR!".

“Pensé que fue un buen presidente de Brasil, y me resulta muy sorprendente que eso pueda suceder. Eso es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo, pero no lo consiguieron en absoluto”, declaró el presidente de Estados Unidos Donald Trump a la prensa luego de ser consultado respecto de la decisión judicial. “Era un buen hombre”, agregó.

En Buenos Aires, si bien el presidente Javier Milei no se expresó al respecto, sí lo hizo la vicepresidente, Victoria Villarruel. En la red social X, expresó: "Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos"​, según comentaron en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22.

La Corte Suprema de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por tentativa de golpe de Estado, pertenencia a una organización criminal, incitación a la violencia y amenazas al orden democrático tras su derrota electoral de 2022 frente a Lula da Silva. La sentencia fue aprobada por amplia mayoría de los jueces y también alcanzó a varios exfuncionarios y altos mandos militares implicados en el plan para impedir la asunción presidencial de Lula, un fallo que marca un hito en la historia institucional del país.

La era del neofascismo democrático

"En Brasil nunca juzgaron militares de la dictadura, pero esta vez la Justicia alcanzó a varios altos mandos: el exdirector de la agencia militar, exministro de Justicia Militar, también al exministro de Defensa—este último condenado a 19 años—y hasta a generales. Todos formaron parte de una estructura implicada en delitos contra la democracia que incluía un plan para impedir que Lula asumiera el 1 de enero de ese año y hasta la intención de atentar contra su vida con el fin de mantenerse en el poder", explicó Granovsky, y añadió que aunque el Bolsonarismo persiste con menor fuerza, aún cuenta con apoyo popular.

La condena llega en un momento en que Brasil busca fortalecer sus instituciones democráticas tras años de polarización política y crisis de confianza. Aunque es la primera vez que un expresidente es condenado por delitos contra la democracia, el país aún arrastra una deuda histórica con las víctimas de la dictadura militar, cuyos responsables nunca fueron juzgados. Este contraste realza el peso simbólico del fallo contra Bolsonaro y sus aliados militares, y plantea un escenario en el que la Justicia brasileña intenta mostrar independencia frente a presiones políticas tanto internas y externas.

BR / FPT