Trump: “No permitiré la anexión de Cisjordania”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no avalará una ocupación formal de los territorios palestinos. “No permitiré que Israel se anexione Cisjordania... No va a suceder”, declaró desde el Despacho Oval, en la antesala del discurso de Benjamin Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU. También afirmó que un acuerdo sobre Gaza está “bastante cerca”.

Mientras tanto, Israel enfrenta una creciente presión internacional para un alto al fuego en Gaza. La semana pasada, varias potencias occidentales –entre ellas Francia y el Reino Unido– reconocieron formalmente al Estado de Palestina, en medio de denuncias de genocidio en contraste con la postura de Estados Unidos, principal aliado de Tel Aviv.

Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, enfocó una parte de su disertación ante el foro multilateral en la condena al “accionar ilegal” del gobierno de Benjamin Netanyahu. Criticó los recientes ataques israelíes en Irán y Catar, y se pronunció en contra de los llamados a anexar Cisjordania.

“El uso ilegal de la fuerza por parte de Israel contra los palestinos y sus acciones agresivas contra Irán, Catar, Yemen, Líbano, Siria e Irak amenazan hoy con hacer explotar todo Medio Oriente”, advirtió. El canciller de Vladimir Putin calificó la posible anexión como un “intento de golpe de Estado destinado a enterrar las decisiones de la ONU sobre la creación de un Estado palestino”.