Cuáles son los intereses económicos detrás del plan de Donald Trump para llevar paz a la Franja de Gaza

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el llamado “plan de los 21 puntos” impulsado por Donald Trump y Benjamín Netanyahu para Gaza. Según explicó, la propuesta busca liberar rehenes, establecer una fuerza internacional y crear un gobierno provisional encabezado por Tony Blair, pero también responde a fuertes intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos e Israel.

“En primer lugar, esta vuelta a la retórica y a los textos de lo que ya viene proponiendo hace tiempo, que es que Estados Unidos, y que Trump en sí maneje, se haga cargo y a través de las empresas que colaboren o mismo que tenga intereses Trump y todo, puedan invertir y manejar económicamente tanto el territorio de Gaza como el espacio aéreo, el espacio marítimo, porque es un enclave importante incluso para el comercio internacional”, afirmó Alejandro Laurnagaray.

Qué incluye el plan de Donald Trump

Asimismo, señaló que el plan incluye la “devolución en 72 horas de los rehenes, tanto vivos como muertos, la creación de una fuerza internacional para controlar, que colaboren con las fuerzas israelíes, que se retirarían paulatinamente. Trump dijo, bueno, yo voy a manejar Gaza con Tony Blair y vamos a ver qué pasa”.

Laurnagaray sostuvo que la estrategia responde a una línea histórica: “Se cumple una vieja estrategia de Israel, que es no permitir que la autoridad nacional palestina gobierne Gaza nunca. Israel boicoteó cualquier acercamiento que hubo en su momento entre Hamas y la autoridad palestina, porque no quería que un gobierno pacífico, como es la ANP, tomara control político de Gaza”.

La desaparición de Hamas

Sobre la participación de Hamas, advirtió: “Hamas tiene que, según esta propuesta, desmilitarizarse completamente, no tener ni voz ni voto en ninguna parte del futuro, que entreguen sus armas y les sería perdonada su vida, que se puedan ir, recibir una amnistía, pero dejaría de existir formalmente Hamas”.

El analista internacional agregó que, más allá del rechazo inicial, “estamos en el mundo de lo posible, cualquier cosa puede pasar, pero básicamente es que Estados Unidos, marcando la cancha a Israel, como diciendo, sí, sí, yo te dejo, pero acá mando yo, eso hay que entenderlo claramente”.

A su vez, subrayó que detrás del plan hay motivaciones financieras: “Estamos hablando de negocios, de mucho dinero, de negocios inmobiliarios, de negocios marítimos, de control de territorios. La familia Trump ha creado una serie de asociaciones empresariales con compañías israelíes y con compañías de diversas partes del Medio Oriente”.