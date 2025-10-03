Argentina consiguió 12 nuevos apoyos internacionales en el caso YPF

En un nuevo capítulo del caso YPF, el Gobierno Nacional logró sumar nuevos apoyos en su apelación en Nueva York para evitar que la Corte ratifique el fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga al país a entregar las acciones de la compañía. El apoyo surge de 12 países, entre los que se destaca la presencia de Estados Unidos e Israel. países que son aliados estratégicos del presidente Javier Milei,

En un comunicado oficial, la procuración del Tesoro de la Nación informó que “en el marco de la apelación de la orden de turnover (entrega del 51% de las acciones de YPF), cuya ejecución esta gestión ya logró suspender previamente, la República Argentina recibió un respaldo contundente por parte de diferentes países y organizaciones”.

Juicio por YPF: Argentina inició la apelación para no pagar US$ 16.000 millones

La misiva destaca el rol de Estados Unidos, que “por tercera vez acompaña la defensa argentina en este litigio”, resaltándolo como un logro “trascendental” que evidencia “el vínculo estratégico” alcanzado por el gobierno del presidente Javier Milei.

Del mismo modo, Israel es otro país que sorprendió al presentarse por primera vez como amicus curiae (amigos de la corte). Un gesto que no pasa desapercibido y según el comunicado “refleja solidez de los lazos bilaterales” como así también “el reconocimiento de la seriedad de los argumentos de la defensa argentina”.

Uno a uno, los 12 países que sumaron su apoyo a la Argentina

Además de Estados Unidos e Israel, quienes también sumaron su apoyo bajo la figura de amicus curiae a la apelación realizada por Argentina en el caso YPF fueron Italia, Ecuador, Uruguay, Chile, Rumania y Ucrania.

A estas naciones se sumaron la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Bank Policy Institute junto con la American Bankers Association.

Francia, por su parte, envió una carta diplomática demostrando su apoyo a la posición tomada por nuestro país.

Se espera que, con este respaldo internacional, se fortalezca la posición de la Argentina “en una etapa clave del proceso judicial”, según se detalla en el comunicado. Buscando además demostrar “resultado tanto de la política exterior i impulsada por el Gobierno como de la solidez técnica de la defensa nacional”.

La palabra de Sebastián Maril

El analista internacional detalló en una serie de posteos en la red social “X” lo que se puede esperar para el próximo 29 de octubre, en donde la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito escuchará los argumentos orales de las tres partes involucradas en el caso por la expropiación YPF: la República Argentina, la petrolera y los beneficiarios del fallo, representados por las empresas españolas Petersen y el fondo norteamericano Eton Park Capital.

Juicio por YPF: la Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido argentino de no entregar chats y correos de funcionarios

Comienza por explicar cuál es la función que cumple la Corte de Apelaciones: “La función principal es revisar decisiones de tribunales inferiores, en este caso, el fallo de la Juez Loretta Preska”.

“Los tres jueces asignados a este caso, no realizan un nuevo juicio ni vuelven a examinar pruebas desde cero. Evalúan si el juez del tribunal de distrito aplicó correctamente la ley y el procedimiento”, detalla Maril.

Además, “no determinan culpabilidad o inocencia, no escuchan testigos ni reciben pruebas nuevas, salvo en situaciones excepcionales”. A Continuación, “para evaluar la decisión de la Juez Preska, deberán leer una importante cantidad de documentos presentados por las partes y “amigos de la corte” (amicus curiae)”, según informa el especialista.

Maril menciona que “los tres jueces de la Corte de Apelaciones deberán responder 12 preguntas presentadas por las partes, agrupadas en 7 temas diferentes, presentados por Argentina (3), los beneficiarios del fallo representados por Petersen y Eton Park Capital (2), y por YPF (2)”.

Mendoza, Chubut y Santa Cruz se suman a la causa YPF como querellantes

Luego la decisión (fallo) de los jueces, “deberá explicar si la Juez Loretta Preska aplicó bien la ley y los procesos en cada una de estas preguntas”. Por este motivo, “no debemos esperar un fallo simple, sino que posiblemente existan diferentes decisiones dentro que responden estas preguntas”, menciona Sebastián Maril.

Finalmente, el tercer y último grupo de preguntas presentado por Argentina, está relacionado con los USD 16.100 millones. El especialista menciona que “aquí el país introduce dos temas: (1) que el cálculo debe tomar el tipo de cambio del día del fallo (Sep. 2023) y no el día del incumplimiento (Abr. 2012) y (2) que la Juez Preska debería haber aplicado otra tasa de interés (utilizó 8%)”.

GZ