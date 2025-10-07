El Gobierno cumplirá la decisión de la Corte sobre la extraditación de Fred Machado

El Gobierno argentino confirmó que concederá la extradición de Federico “Fred” Machado a los Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema de Justicia aprobara el pedido formulado por las autoridades norteamericanas. A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada informó que el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería, la Secretaría Legal y Técnica y la Jefatura de Gabinete para “instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios” a fin de cumplir con la decisión judicial.

El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó este martes los argumentos de la defensa y avaló el pedido de extradición. En su resolución, la Corte sostuvo que la solicitud norteamericana “cumple con los requisitos de cooperación internacional en materia judicial” y que los cargos imputados contra Machado están comprendidos dentro del tratado vigente entre ambos países.

El comunicado en la cuenta de X @oficinadelpresidente

De esta manera, el Ejecutivo quedó habilitado para ejecutar la medida, lo que hizo pocas horas después. En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el empresario será escoltado por las fuerzas federales hasta su entrega. “Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”, escribió la funcionaria en la red X, en respuesta a un mensaje del dirigente Juan Grabois.

Machado es señalado por la justicia estadounidense como el cabecilla de una red dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero a gran escala. La acusación fue presentada por un Gran Jurado Federal del Distrito Este de Texas, que le imputa cinco delitos: tráfico y distribución de cocaína, asociación ilícita para el lavado de activos y fraude electrónico, entre otros.

Durante el proceso judicial, su defensa —a cargo de Norberto Oneto y Roberto Rallin— intentó frenar la extradición con distintos planteos constitucionales, alegando violaciones al debido proceso y cuestionando la imparcialidad del tribunal. Todos fueron rechazados por las instancias inferiores y finalmente por la Corte Suprema.

Con la decisión ya ejecutada por el Ejecutivo, la República Argentina reafirmó en su comunicado su “compromiso con la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, y aseguró que trabajará para “desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad nacional y transnacional”.