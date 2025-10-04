La ministra Patricia Bullrich está entre las voces más críticas en relación a los dólares cobrados por José Luis Espert al empresario Fred Machado, preso por narcotráfico, y este sábado el periodista Diego Iglesias contó un insólito blooper de la integrante del Gabinete, que sirve para mostrar el grado de tensión que se vive en LLA por la candidatura de Esper, defendida a rajatabla por el presidente Javier Milei contra todos los que lo cuestionan.

Iglesias revelo cómo la funcionaria buscaba información "de primerqa mano" sobre cómo venía el trámite judicial de la causa que puede terminar con Machado extraditado a los Estados Unidos.

Pero el error de Bullrich fue casi risible: quiso llamar a Diego Iglesias, el fiscal que encabeza la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y le jugó una mala pasada el listado de contactos de su teléfono ya que llamó al periodista Diego Iglesias, que este sábado contó en su programa de radio el insólito diálogo y las disculpas de la funcionaria, que seguramente se agarró la cabeza al imaginar que el tema trascendería dejando ver que quería saber de la causa que salpica a Espert. El tema para Bullrich tiene importancia sustancial, comparte lista con el economista en las ya cercanas elecciones nacionales del 26 de octubre, y si "arrastra para abajo" el costo será serio a nivel político.

"¿Cómo viene el tema Machado?"

Iglesias señaló que este jueves a la mañana recibió una llamada de un número que tenía agendado como "Patricia Ulrich". Atendió, pensando que se trataba de la ministra, "le digo, '¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va?' Y directamente ella me dice, 'Ah, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Escuchame. ¿Cómo viene el tema este de la extradición de Machado?'".

"Me soprendió", contó Iglesias en Radio Con Vos, detallando que como no atinó a responder de inmediato a esa pregunta, Bullrich insistió: "Sí, sí, ¿cómo viene el tema de la extradición de Machado?".

"Ahí me di cuenta del error de la ministra", agregó Iglesias, precisando "le digo, Patricia, me da la impresión de que vos querés hablar con mi homónimo, que es el fiscal de la Procuraduría, el fiscal que investiga delitos narcos que se también se llama Diego Iglesias'".

"Chau, chau, disculpame..."

Iglesias reveló que la reacción de Bullrich fue tensa: "Se pone muy nerviosa (...) me dice, 'Uy, no, no.' Y veo que se ríe. 'Disculpá, disculpáme, disculpáme', me dice varias veces", contó . El periodista dijo que lamentó "no haberle seguido el juego" a la integrante del Gabinete para ver "que más quería saber de la causa que involucra a Machado", ya célebre pagador de miles de dólares que complican seriamente no solo a Espert sino al propio Milei.

"Se la tenía que haber seguido porque si se la seguía averiguaba un poco más qué quería saber exactamente", indicó sobre ese punto Igleias, que concluyó señalando que la comunicación con Bullrich terminó de un plumazo, cuando ella dijo "beso, chau" y cortó.

La curiosa situación revela el grado de nerviosismo que vive puertas adentro las principales voces del poder en La Libertad Avanza, ya que quienes como Bullrich acompañan al economista en la lista, saben que si el resultado electoral del oficialismo es derrota abultada, no habrá quienes puedan considerarse a salvo de una eventual debacle.

En el caso puntual de Bullrich, como candidata porteña, está obligada no solo a ratificar el triunfo que ya obtuvo en su momento la lista de aspirantes a legisladores en CABA, sino que además debe arrimar a un número que no quede muy lejos de las cifras habituales conseguidas históricamente por el macrismo en la Ciudad. Y la presencia de Espert como cara principal de la lista nacional de LLA es un lastre cuya magnitud se sabrá el día después, pero que todos en el ámbito libertario temen casi con desesperación. Espert ratificó este viernes por la noche que no bajará su postulación, ayer circulacion versiones que iba a Olivos a renunciar, pero Milei lo ratificó y el economista disparó varios posteos mostrando que sigue contando con el apoyo del Presidente.

Y Bullrich debera llamar nuevamente a Diego Iglesias, esta vez sin errores de marcado, para averiguar "como va ese tema de Machado" con la posible extradición a Estados Unidos, que sus abogados intentan resistir con tods las vías a su alcance.

La palabra de Fred Machado

"Me encuentro a derecho en mi país, con una acusación grave de otro país, que se resuelven por canales legales y no por lo que dice la prensa", le dijo este viernes Machado a Perfil.com. "Como bien lo recuerda el Sr. Grabois cuando lo acusan mediáticamente de ilícitos: 'Toda persona es presumible inocente hasta demostrada culpable en un juicio con todas las garantías legales otorgadas'", indicó.

