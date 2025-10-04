Horas dramáticas: Milei no cede a la presión para bajarlo y por ahora sostendrá a Espert

El gobierno de Javier Milei atravesó horas de máxima tensión este viernes por la noche, desde que José Luis Espert ingresó a la residencia de Olivos después de las 20. Según reconstruyó PERFIL de fuentes oficiales, había ido para comunicarle al líder libertario que no está en condiciones de seguir adelante con su candidatura. Sin embargo, dos horas después, el propio legislador desmintió las versiones sobre dar un paso al costado. El gesto, dentro del Gobierno, tuvo una interpretación común: Espert fue a entregar su renuncia y Milei decidió mantenerlo como primer candidato a diputado nacional de LLA por la provincia de Buenos Aires.

La inesperada reunión en Olivos mostró la aceleración de la crisis que atraviesa el Gobierno desde el domingo pasado. El diputado comenzó la semana a la defensiva. Desde el fin de semana pasado busca sortear las nuevas sospechas en su contra sobre financiamiento narco y este viernes logró su cometido, al menos por ahora. Estuvo toda la semana a un paso de dejar su candidatura, en medio de una fuerte interna en el oficialismo para evitar un costo político peor a 23 días de las elecciones generales del 26 de octubre.

Espert afrontó desde el lunes una fuertísima presión interna, liderada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para dar de baja a a la candidatura del economista liberal, luego de la primicia de PERFIL que reveló la constancia en la justicia de EE.UU. de un pago de U$S200 mil por parte del empresario “Fred” Machado, realizado el 1 de febrero de 2020. Un año después el aportante fue detenido por un pedido de extradición de Estados Unidos y sigue detenido en Rio Negro. La revelación confirmó el vínculo entre Espert y Machado y abrió una crisis que se profundizó por las dudas y titubeos del Gobierno para ofrecer una respuesta convincente. Esa falencia fue precisamente la que mencionó Bullrich para pedirle más explicaciones, pero dentro de una tormenta de versiones. El planteo se sumó a la solicitud de su círculo más íntimo, de los integrantes del Gabinete, de funcionarios y hasta de los aliados encarnados en la figura de Mauricio Macri, quien ayer fue recibido por Milei en Olivos para que Espert de un paso al costado pese al costo que La Libertad Avanza pagará por las idas y vueltas y el desmanejo de la crisis.

El canal A24 sumó otra pieza que aumentó la tensión en el gobierno, casi a la misma hora del ingreso de Espert a Olivos. Publicó un video de Espert en la casa del empresario Machado, comprobando el vínculo cercano de ambos desde 2019.

Fiel a su estilo, Milei aceleró en la curva. No entregó a su candidato en una provincia clave por su peso electoral y hasta se mostrará con él nuevamente la semana próxima en San Isidro, en donde compartirán actividad junto al intendente local, Ramón Lanús. Hasta ayer, la actividad no había sido cancelada.

Milei no solo fue en contra de la denuncia de Juan Grabois. Fue contra la recomendación de los propios. Ni en el “triángulo de hierro” lo quieren a Espert. Ni Karina Milei ni Santiago Caputo. Milei es el último sostén de Espert dentro del esquema libertario.

Golpe. El canal A24 mostró a Espert en la casa de Machado. (FOTO CAPTURA A24)



El malestar interno se esparció como mancha venenosa. Se expresó por lo bajo y también con funcionarios y aliados que salieron a tomar distancia incluso de los dichos del Presidente. “Si siguen faltando explicaciones de José Luis Espert, las deberá seguir dando”, sostuvo ayer en una deslucida conferencia Manuel Adorni en la que intentó desviar la discusión de la agenda con un anuncio sobre inversión en el Hospital Garrahan.

Adorni no fue el primero en despegarse. Antes, Patricia Bullrich, Guillermo Francos y hasta Cristian Ritondo.

¿Quién querrá mostrarse ahora con Espert?

En la semana que culmina, la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires quedó herida de muerte. Se exhibió desconocimiento, falta de reflejos, amateurismo, descoordinación y ausencia de timing. Basta un dato para graficarlo: quien salió a defender a Espert no fue un ministro, un secretario, o un coordinador territorial, fue el Presidente en primera persona.

Espert brindó una entrevista en A24, el miércoles por la noche que cayó como una bomba internamente. Evitó por todos los medios responder si había recibido una transferencia o no US$ 200 mil. Crispó nervios e irritó a los propios más que a los extraños que festejaron.

La histeria que provocó la fallida aparición pública lo obligó a reunirse con Santiago Caputo en el primer piso de la Casa Rosada para establecer ejes discursivos. Estaba presente su consultor, Daniel Ivoskus, un exdiputado provincial del PRO, devenido en asesor. Algunas versiones indicaban que el miércoles también había habido encuentro, pero en el despacho de Caputo lo negaron.