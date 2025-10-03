"La Libertad Avanza o la a Argentina retrocede", repite una y otra vez el presidente Javier Milei en sus spots o en sus actos de campaña, pero este viernes 3 de octubre por la noche una reunión en Olivos del Mandatario con el economista en Olivos encendió aún más las versiones que corrían como reguero de pólvora insisitiendo en "Espert se baja". La nota de Diario PERFIL del último domingo probó el pago de 200 mil dólares a Espert, un dato que el propio economista reconoció en un video este jueves.

En rigor de producirse sería una verdad a medias, porque el economista ya dijo que no se bajaría, por lo que si efectivamente tiene que salir de escena se debería a una decisión de los hermanos Milei, ante una realidad que las encuestas mostrando como entrando en una fase de "grave a muy grave" las chances oficialistas. Como dato concreto, frente a las versiones, Esperto dejó fijado en su cuenta de X este viernes poco después de las 21 un mensaje al periodista Eduardo Feinmann, que estaba entre los que había hablado de su posible resignación, contestándole "Edu, no me bajo nada". Incluso se mostró hasta irónico, señalando "te veo el lunes en tu programa de A24":

Queda ver, entonces, si hay alguna información oficial desde Olivos luego de esa reunión Milei-Espert. Si Milei insiste como ha hecho en los úlimos días en mantener al economista contra viento y marea, o si reconoce que insistir con su candidatura arriesgaría a una derrota que, si se la suma con la de la elección bonaerense, podría poner en jaque todo el proyecto libertario.

Noticia en desarrollo…