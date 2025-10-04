Grabois no le da tregua a Espert y rebate, punto por punto, su "descarado descargo"

Después de que el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert publicara un video para desvincularse del empresario Fred Machado, acusado de lavar dinero del narcotráfico, el dirigente social y el candidato a diputado de Fuerza Patria, Juan Grabois, salió al cruce con un extenso hilo en el que lo trató de “narco” y desmenuzó, punto por punto, su defensa.

"Lo mandaron a leer un guión, pobrecito: si no fuera narco daría lástima. Hay que tener cara de piedra para salir con semejante verso berreta. La Libertad Avanza tuvo la oportunidad de correr al narco y decidió ayudarlo a preparar su descarado descargo. Son una sociedad de cómplices", comenzó el texto de Grabois.

"En el video, la mitad de los argumentos son inverosímiles y la otra mitad autoincriminación de nuevos delitos. Lo inobjetable es que mintió, mintió y mintió en cada declaración sobre aportes, aviones, transferencias, etc. A vuelo de pájaro, la primera tanda de refutaciones", escribió sobre el video que publicó Espert, donde reconoció que recibió 200 mil dólares para su campaña.

"¿Nada que esconder?", preguntó el dirigiente, quien enumeró sus argumentos:

1. Esconde los 35 viajes inexplicables que realizó en los aviones de Fred Machado.

2. Esconde qué hizo con los 200.000 dólares que recibió por un supuesto trabajo que no realizó.

3. Esconde cuáles son los campos que posee, ya que no figuran en sus declaraciones patrimoniales.

4. Esconde que la supuesta minera guatemalteca contratante, Minas del Pueblo, fue acusada en enero de 2020 -conforme a la investigación de La Nación- de formar parte del esquema de narcocriminalidad, lo que finalmente se comprobó. O sea, está confesando que firmó un contrato con una minera en el momento que necesitaba asesoramiento para zafar de una causa narco.

5. Esconde el vínculo con Claudio Ciccarelli -primo de Fred Machado, titular de la camioneta en la que andaba Espert, vinculado patrimonialmente con la narco diputada rionegrina Lorena Villaverde- que tiene un esquema casi idéntico al de la minera guatemalteca en sus negocios mineros de Río Negro.

6. Esconde que el emisor de los pagos es claramente Fred Machado, según la documentación del Bank of America.

7. Esconde quiénes son los otros aportantes de campaña y qué montos o recursos dieron, ya que el propio Espert admitió que Machado fue “uno de los tantos”.

Y Grabois cerró su mensaje afirmando: "Dice 'nada que esconder'. No se confundan: hay demasiado que revelar".

