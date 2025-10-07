Juan Manuel López: "Quedan 80 días de Espert como diputado y está complicado en la Justicia"

Juan Manuel López cuestionó al oficialismo por haber impulsado a José Luis Espert como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires pese a sus vínculos con el empresario detenido por narcotráfico, Fred Machado. Además, sostuvo que el legislador libertario intentó mantener su candidatura para mantener su protección judicial. "Los fueros no pueden ser un privilegio para que los legisladores", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Juan Manuel López es abogado y político. Se desempeña como diputado nacional por la Coalición Cívica. Antes de ser diputado, se desempeñó como asesor parlamentario. Ocupa un escaño en la Cámara de Diputados desde 2017, y en las próximas elecciones va a encabezar la lista de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires.

Tenías razón insistías en que José Luis Espert tenía que renunciar a su candidatura y a la dirección de la Comisión de Presupuesto. Y no sé incluso si a su puesto de diputado también podría ser, ¿no?

Podría ser, pero le quedan en definitiva 80 días de ser diputado para un proceso. Es casi abstracto. Si la Justicia quiere avanzar sobre él con medidas de prueba, con una indagatoria, con los tiempos que tiene la justicia argentina, igual va a poder. Quedan 80 días de Espert diputado, está complicado en la Justicia. Llegado el caso, si hubiera alguna medida de prueba que tengan que tomar, el Congreso tiene que habilitarla, como en su momento se habilitaron allanamientos a la casa de Cristina Kirchner o se habilitó que se secuestre el celular de Gerardo Milman más cerca del tiempo. Nosotros siempre habilitamos esas cosas porque los fueros no pueden ser un privilegio para que los legisladores, en este caso. Yo creo que Espert, hasta el viernes, que parecía que todo el gobierno lo quería bajar y él resistía junto al presidente en Olivos, lo que estaba buscando era tener fueros porque sabe que su situación no es fácil en la Justicia, ni acá ni en Estados Unidos.

Y después de la declaración que hizo el propio Machado hoy a la mañana, quedó claro que no le pagaron por un servicio profesional, sino que era dinero colocado para la campaña.

Efectivamente, dijo que le pidió plata a Espert. Además, si atamos la explicación de Espert y lo que no sabemos todavía, sobre si hay facturas o no hay facturas, fue una maniobra de lavado ese supuesto servicio profesional. Excepto que no, que Espert también nos esté mintiendo en todo. La verdad que no se sabe si tiene una cuenta en Estados Unidos porque no la declaró en su declaración jurada de diputado. No se sabe si facturó esto en la Argentina, no se sabe nada. El problema es que el oficialismo haya intentado que esa persona los represente en el distrito más populoso de la Argentina y en el que siempre la política, los mercados, la ciudadanía, el periodismo miran como la elección más importante.

¿Por qué creés que lo que había era una especie de soberbia, ingenuidad, ignorancia, impunidad de creer que no se iba a saber?

Soberbia e impunidad. La impunidad es una de las consecuencias de la soberbia y de la falta de tranquilidad en la forma de pensar, de tener la cabeza un poco más fría, de no subirte a la espuma del poder, a estos recitales autocelebratorios que hace el Presidente, que a mí no me importan. Cada uno conecta con su electorado y con sus seguidores como quiere. No es que me horroriza eso. Lo que me horroriza es la desconexión con lo que siente o le pasa al resto de la sociedad que está muy preocupada. El ministro de economía en el momento en que estaba el recital estaba en Estados Unidos buscando un acuerdo. Hay mucha gente que está muy atenta a lo que pasa, sobre todo con su economía, desde un vendedor ambulante en el Conurbano hasta un inversionista de afuera, pasando por el que tiene cualquier tipo de comercio en cualquier lugar de la Argentina.

Entonces, estamos todos muy preocupados, muy atentos y hay un nivel de desconexión del Presidente y, por otro lado, de frustración con lo que ofrece el oficialismo, ya sea Espert o sea la candidata a senadora por Río Negro, Lorena Villaverde, o el candidato que sea, que están muchos muy cuestionados. Y el resto de la lista es mala en casi todos los distritos. Las listas son de personas que no van a enaltecer al Congreso. Yo no sé si eso es una estrategia para degradar al Congreso y que la sociedad diga que ese lugar no sirve para nada y ni lo mire, que es en definitiva el único equilibrio que tiene hoy el gobierno nacional, o si realmente no les importa ese lugar y no quieren hacer reformas estructurales el año que viene y piensan manejar la Argentina sin presupuesto, con decretos de necesidad de urgencia y con solamente las redes sociales y la confrontación permanente del Presidente.

Pero carecer de ese famoso tercio, lo coloca en una situación en la cual, aunque no se modifique la reglamentación de los DNU, de cualquier forma, podría tener veto tras veto, como viene acumulando.

Sí, podríamos entrar en un conflicto de poderes en la Argentina. Si el Presidente no entiende que tiene que tener un diálogo con el Congreso, que tiene que cumplir estas leyes que decidió, vamos a entrar en un conflicto. La Argentina tiene un diseño institucional de pesos y contrapesos que se usó más o menos en distintas oportunidades, pero que en esta situación política se va a usar todo el abanico porque lo usa el presidente. El Presidente ha usado facultades delegadas, decretos de necesidad y urgencia, ha amenazado con intervenir alguna provincia, ha decidido vetar todas las veces, y es constitucional, no hay ningún problema. Pero el Congreso también va a ejercer todas sus facultades. Incluso está la posibilidad de la moción de censura, como algunos bloques propusieron, yo soy más cauto por ahora.

¿Moción de censura al jefe de Gabinete?

Sí. Es un instrumento que creó la Constitución de 1994 para poder remover solo al jefe de Gabinete con una mayoría mucho menos agravada que la del juicio político que requiere dos tercios. Esto requiere la mitad más uno de las dos cámaras. Hasta ahora el Presidente y el Gobierno se jactaba de jugar al borde, pero siempre jugar adentro de la cancha, adentro del reglamento. Si se empieza a correr del reglamento, yo creo que la conflictividad de la Argentina puede ser mucho mayor y ahí la economía va a tener un impacto porque hay que respetar los procesos institucionales como yo quiero que se respete el proceso institucional del mandato al presidente. Tiene que terminar su mandato en tiempo y forma.

La Coalición Cívica fue parte de Cambiemos y Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves hoy el grado de institucionalidad que le puede aportar el PRO, el acercamiento entre Macri y Milei? ¿Te parece suficiente para dar la institucionalidad al Gobierno?

Me parece que Mauricio Macri sabe que por más que se acerque no va a haber buenos resultados, que el Presidente es como es. Creo que Macri ha intentado de todas las maneras posibles y que en cada una de esas oportunidades no se vieron frutos, se fracasó. Creo que es más culpa del Presidente que de Macri, más allá de que por ahí Macri pide cosas que el Presidente no le quiere dar, pero el PRO ya ha hecho todos los sistemas.

Una parte del PRO, el PRO oportunista, se fue corriendo como Diego Santilli o Cristian Ritondo o algunos otros a las listas de La Libertad Avanza sin importarles su identidad, sin importarles lo que habían construido con otros como nosotros, como el radicalismo. Creo que si el PRO se depura, tiene que saber que el Presidente no los quiere, que los desprecia, que en todo caso hay que tener una relación mucho más distante, pero mucho más madura y adulta, como la que tenemos nosotros.

Yo no dejo de hablar con el Gobierno. Hablo en el Congreso de la Nación. He acompañado las leyes que me parecieron que estaban bien en materia de seguridad: ley de reiterancia, de reincidencia, ley antimafias, el juicio en ausencia para los atentados terroristas que todavía están pendientes y vamos a saber si algún día se sabe algo más de la verdad, la Boleta Única, parte de la Ley Bases. Se puede tener una relación madura sin pedirle cargos al gobierno y poniéndole límites también. Y creo que ahí hay que tener una independencia. Me gustaría que el PRO sea un bloque aparte o se mantenga como un bloque aparte, aunque sean menos, y vayamos construyendo un centro republicano y democrático como el que supimos construir.

¿Cómo podría hacer eso con Ritondo y Santilli?

Y bueno, ellos van a terminar en La Libertad Avanza.

O sea, vos lo que decís es que...

Que el PRO se va a depurar

¿Ritondo y Santilli van a quedar en La Libertad Avanza?

Sí, y está bien, están más cómodos ahí. Les van a dar más lugares ahí. Cada uno decide dónde estar. Yo no juzgo a dónde está cada uno.

Lo que está haciendo Macri es como en esos casos de divorcio, cuando una persona quiere mostrarle a los demás que no fue culpa de él, hace todo lo posible, sabiendo que no va a funcionar, pero lo que está tratando de generar una especie de antecedente para el futuro, decir: "Yo hice todo lo posible, no es mi culpa".

Y hace bien porque, yo sé que su entorno le dice que ayude, como nos decían a muchos de nosotros. Pero hay que ayudar con una distancia. Desde mi punto de vista, es mucho más efectivo ayudar al país con distancia, como cuando nos tocó ayudar a que el acuerdo con el Fondo saliera, porque el kirchnerismo lo boicoteaba de todas las maneras posibles en la sesión, en la calle y con comunicación al Fondo Monetario Internacional directamente diciendo: "No aprueben este acuerdo". Nosotros ahí ayudamos porque creímos que era bueno para la Argentina. A los al mes estábamos controlando de que no se venda dólar futuro, de que no se gasten mal las más mal las reservas, de que no se hagan estos repo que no servían para nada. Y creo que vamos marcando lo que hay que marcar, poniendo el límite donde hay que poner y, al mismo tiempo, conteniendo que el kirchnerismo no haga de las suyas.

Y ahí, en ese en ese imaginario, hay una parte del PRO integrado a La Libertad Avanza y el resto volviendo a ocupar la posición más cercana al centro que tenía en el pasado, por el otro lado, la construcción de Provincias Unidas y la propia fragmentación del radicalismo, la Coalición Cívica. ¿Así se crean las condiciones para recrear una alternativa que no sea ni La Libertad Avanza ni el kirchnerismo?

Sí, yo creo que hay que trabajar para eso. Hay que esperar el resultado de la elección y que empiece el año próximo. Hay que buscar primero las identidades que son parecidas. Nosotros lo hicimos con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. La lista que yo encabezo la integran muchos radicales. Elsa Llenderrozas es la segunda candidata a diputada nacional y es del radicalismo. El tercero es Lisandro Hourcade, que es intendente de Magdalena y nos acompaña para empujar esa lista. Y la cuarta es Maricel Etchecoin de la Coalición Cívica. Y ese ese radicalismo del interior bonaerense que fundó Cambiemos con nosotros está presente y nos quisimos estar juntos porque tenemos identidades parecidas.

Después hay un grupo de gobernadores que me parece que por ahora administran intereses comunes en relación con el Gobierno nacional, pero que en muchos casos se puede trabajar con ellos y va a ser necesario. Y la alternativa que se forme, si entra un balotaje, va a ganar, porque hay que lograr un núcleo de gente que represente un poco más del veinte por ciento del electorado. Porque, gracias a Dios, Alfonsín y a la reforma del 94, existe el balotaje en la Argentina y por esa razón no ganó Unión por la Patria en el 2023. La sociedad prefirió votar a Javier Milei, no lo voy a calificar, pero era una disrupción total. Y tampoco hubiera sido presidente Macri, para ponerlo en término concreto, y tampoco hubiera sido presidente Néstor Kirchner porque hubiera sido presidente Menem en 2003. Yo lo veo como una buena herramienta porque cuando alguien tiene tanta imagen negativa y la tiene el kirchnerismo, la tiene hoy creo ya Javier Milei y la tienen otros, el balotaje sirve para que el que es más despreciado por la sociedad no llegue. Así que yo creo que el diseño institucional es el correcto el que tenemos y que en el futuro va a haber algo nuevo.

