Villaverde, Tortoriello y Márquez: más candidatos de La Libertad Avanza en la mira por causas en la Justicia

Río Negro es uno de los tres distritos en los que el PRO va por fuera de La Libertad Avanza. Los otros son Córdoba y Santa Cruz. En el territorio rionegrino hay una particularidad: el candidato del PRO, Juan Martín, pidió que Lorena Villaverde se baje, planteando que el partido macrista puede representar mejor al Gobierno y a las ideas del presidente Javier Milei.

¿Por qué sucede esto? Villaverde, actual diputada nacional por Río Negro y candidata a senadora, tiene múltiples denuncias y acusaciones. En 2002 fue condenada en Estados Unidos luego de que se le encontrara medio kilo de cocaína. Más recientemente, ha sido señalada por presunto lavado de dinero, incluyendo la obtención de un préstamo irregular de 260 millones de pesos del Banco Nación.

Además, la legisladora enfrenta denuncias por falsificación de firmas en la conformación del partido en Río Negro y por la venta de terrenos en Las Grutas, donde se le acusa de estafas y fraude. Estas denuncias han sido presentadas por excolaboradores y dirigentes locales y están siendo investigadas por la Justicia.

Por todo esto, Martín dijo: "Milei merece estar mejor representado y los argentinos no nos merecemos candidatos vinculados al narco". A esto, Ariel Rivero, excandidato a gobernador libertario, quien fuera desplazado en 2023 por Villaverde y que ahora compite con su propio espacio, agregó: “Espert se bajó ‘por Argentina’, que Villaverde se baje por Río Negro”. En su comunicado, Rivero remarcó lo preocupantes vínculos que los candidatos de La Libertad Avanza tienen con el narcotráfico.

Varias fuentes indican que Villaverde es pareja de Claudio Cicarelli, primo hermano y socio de Fred Machado, el empresario detenido acusado de tener vínculos con el narcotráfico que le envió 200 mil dólares a Espert en 2019. De hecho, Cicarelli estuvo en la presentación del libro de José Luis Espert en 2019, en la que el excandidato libertario había viajado con el avión de Machado. Cicarelli, además, tenía la cédula azul para usar la camioneta blindada de Machado, que había sido atacada cuando la usó Espert, también en 2019. Además, publicó posteos en redes en apoyo a Espert.

En el otro cuerpo de la boleta rionegrina de La Libertad Avanza figura Aníbal Tortoriello, candidato a diputado nacional por Río Negro, exintendente de Cipolletti y expresidente del PRO en la zona. La causa “Techo Digno”, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales en Cipolletti, está bajo investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, por los fiscales Yanina Estela Passarelli y Juan Pedro Peralta.

Según la Fiscalía, el antecesor en la intendencia, Abel Baratti (Frente para la Victoria), y Tortoriello habrían desembolsado pagos a las empresas constructoras por valores superiores a los avances de obra que efectivamente se certificaron. En el segundo semestre de 2015, el municipio del Alto Valle, según la representación judicial, giró pagos de anticipo financiero y certificados de obra por 77.395.651,18 pesos, cuando el monto correcto apenas superaba los 60.000.000. Para la querella, se realizó un sobrepago de 16.551.411,02.

Si la causa avanza contra Tortoriello y hay condena, aún sin que sea efectiva, quedaría fuera de la posibilidad de presentarse en cargos locales: gobernador, intendente, concejal o consejero escolar. Afortunadamente para él, se presenta como diputado nacional, y es probable que quede dentro del Congreso por el arrastre del sello nacional.

Sería raro que haya un diputado que no puede presentarse en cargos locales por no tener la ficha limpia. Esto mismo es lo que le sucede a otra candidata de La Libertad Avanza, pero de Neuquén.

Nadia Judith Márquez fue imputada en 2013 por "estafa y otras defraudaciones" debido a la emisión de títulos falsos en dos institutos terciarios de la provincia: el Instituto Cristiano Internacional y una institución denominada "Regency". Estos cursos, que cobraban matrícula y cuotas, carecían de validez oficial, lo que afectó a numerosos estudiantes que se vieron engañados.

Ante la posibilidad de un juicio penal, Márquez aceptó una probation en 2013, una suspensión del juicio a prueba que le permitió evitar una condena penal. Como parte del acuerdo, se comprometió a realizar tareas comunitarias, entre ellas repartir 5 litros de leche mensuales a la organización Aser, dedicada a la lucha contra las adicciones. Cumplió con esta obligación hasta 2016, momento en el cual la causa se cerró y fue sobreseída.

Es importante destacar que, aunque Márquez fue sobreseída, la ley de "Ficha Limpia" sancionada en Neuquén establece que quienes hayan sido beneficiados con una suspensión del juicio a prueba no podrán ser candidatos ni ejercer cargos públicos en la provincia.

En este momento, Carlos Heguía, antiguo aliado de Milei y quien primero empezó a denunciar la venta de candidaturas, planteó a Márquez: “Ya renunció Espert, ahora es tu turno”.

Márquez no puede presentarse en Neuquén para cargos locales. A pesar de esto, no solo fue premiada con la candidatura a senadora nacional por LLA, sino que el oficialismo en el Congreso la había propuesto para presidir nada menos que la Comisión Investigadora del Caso Libra.