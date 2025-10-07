La reacción de la oposición de Corrientes al acto de Javier Milei y un repudio a la visita presidencial

El acto y la inminente visita del presidente Javier Milei a Corrientes para una actividad proselitista ha generado un fuerte rechazo en la oposición provincial, en un contexto marcado por la crisis económica y la falta de diálogo con los gobernadores. El frente Fuerza Patria emitió un comunicado categórico: "Milei, no sos bienvenido".

Valdés, lapidario contra Milei: "Hasta ahora no le está encontrando la vuelta" a una economía "en recesión"

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Raúl "Rulo" Hadad (intendente de San Roque), argumentó el repudio a través de sus redes sociales, señalando que los recortes de la administración central "trajeron hambre, desempleo y dolor".

“Nunca vino a Corrientes y ahora quiere venir a buscar votos, pero el pueblo correntino no se vende. Corrientes no se arrodilla ante nadie, somos un pueblo digno que defiende la patria”, sostuvo Hadad, sumando a la provincia a las expresiones de rechazo ya manifestadas en Santa Fe, Tierra del Fuego y Lomas de Zamora.

Crítica de Vamos Corrientes: "No está leyendo las encuestas"

Desde el oficialismo provincial, el candidato a diputado de Vamos Corrientes, Diógenes González, se hizo eco del acto del presidente en el Movistar Arena y advirtió que Javier Milei "no está comprendiendo" que el 55,65% que obtuvo en el balotaje "es una mayoría prestada y procede como si fuera propio".

El legislador señaló que La Libertad Avanza (LLA) "no está leyendo las encuestas en las que el presidente tiene un 63% de imagen negativa y no están comprendiendo la realidad".

Paula Oliveto: “Son las mismas prácticas, la misma mugre, Espert nos mintió en la cara”

González calificó la situación de "grave" debido a la falta de soluciones en la macroeconomía y la nula comunicación con las provincias. Recordó que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha exigido al Presidente que dialogue con los gobernadores, "algo que tiene que hacerlo simplemente por leer la constitución".

“Esa falta de sensatez está generando todas estas distorsiones que tarde o temprano terminan en la góndola del supermercado”, advirtió González en declaraciones a radio Continental.

El rol de "Provincias Unidas" en el Congreso

Pese a la crítica, Diógenes González adelantó la postura que tendrá el bloque federal en el Congreso Nacional. Afirmó que desde "Provincias Unidas" se promoverán los acuerdos y buscarán ser un factor de equilibrio.

"Vamos a intentar ser un factor de equilibrio en los próximos años del Gobierno nacional, vamos a contribuir a que termine su mandato, pero vamos a reclamar muy fuerte a que resuelvan los temas de la agenda del interior del país", concluyó.